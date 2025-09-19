Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας επιβεβαίωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της.

Η Εσθονία ενεργοποίησε επίσημα σήμερα το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Κρίστεν Μίχαλ.

Σε ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πριν «αναγκαστούν να εγκαταλείψουν» όταν ήρθαν αντιμέτωπα με μαχητικά του ΝΑΤΟ.

«Τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε ο Μίχαλ. Αυτή είναι η ένατη φορά που ενεργοποιείται η διαδικασία του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ στην ιστορία της συμμαχίας από το 1949 και η δεύτερη σε διάστημα λίγο παραπάνω από μια εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη διαδικασία για την ενεργοποίηση του Άρθρου 4, «τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους κάθε φορά που, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη».

Τελευταία φορά ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ήταν από την Πολωνία πριν από λίγες μέρες μετά την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της.

Αυτό το αίτημα είναι ένα σαφές σημάδι ότι η Εσθονία βλέπει το περιστατικό ως άμεση απειλή για την ασφάλειά της και των αυξανόμενων περιφερειακών ανησυχιών σχετικά με την ολοένα και πιο επιθετική στάση και τις προκλήσεις της Ρωσίας.

Ρούτε: «Γρήγορη και αποφασιστική» η απάντηση του ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μόλις δημοσίευσε μια ανάρτηση στα socila media επιβεβαιώνοντας ότι είχε μια συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Εσθονίας σχετικά με τη ρωσική παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου νωρίτερα σήμερα.

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της Eastern Sentry ήταν γρήγορη και αποφασιστική», ανέφερε.

