Προειδοποιεί ότι κινήσεις κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα ίδια τα συμφέροντα της Ευρώπης.

Το Ισραήλ προειδοποίησε την ΕΕ ότι θα δοθεί η ανάλογη απάντηση, σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόταση για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας των δύο πλευρών και επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος υπουργών του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ έκανε λόγο για «ηθικά και πολιτικά στρεβλές» προτάσεις και προειδοποίησε ότι κινήσεις εναντίον του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι προτάσεις του κολεγίου των Επιτρόπων, υπό την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν, είναι ηθικά και πολιτικά στρεβλές και ελπίζουμε ότι δεν θα υιοθετηθούν, όπως έχει συμβεί έως τώρα», έγραψε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας σε ανάρτηση στο Χ.

«Κινήσεις εναντίον του Ισραήλ θα βλάψουν τα ίδια τα συμφέροντα της Ευρώπης. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, με τη βοήθεια των φίλων του στην Ευρώπη, ενάντια στις προσπάθειες να το βλάψουν, ενώ βρίσκεται εν μέσω ενός υπαρξιακού πολέμου», συνέχισε.

«Βήματα εναντίον του Ισραήλ θα απαντηθούν αναλόγως και ελπίζουμε ότι δεν θα αναγκαστούμε να το κάνουμε», κατέληξε ο Γκίντεον Σάαρ.

Η πρόταση της Κομισιόν για το Ισραήλ

Σήμερα, Τετάρτη, η Κομισιόν πρότεινε να ανασταλεί η εμπορική συμφωνία που επηρεάζει εξαγωγές ισραηλινών προϊόντων αξίας περίπου 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Επίσης, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, η Κάγια Κάλας, πρότεινε να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος των ακροδεξιών υπουργών Εθνικής Ασφάλειας, Ίταμαρ Μπεν- Γκβιρ και Οικονομικών, Μπέζαλελ Σμότριχ. Κυρώσεις προτάθηκαν σε βάρος 10 μελών της Χαμάς και για «βίαιους» Ισραηλινούς εποίκους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών έφτασε τα 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Αν ανασταλεί το ελεύθερο εμπόριο, το Ισραήλ θα είναι αντιμέτωπο με δασμούς στο ίδιο επίπεδο με άλλες χώρες, που δεν έχουν συνάψει ανάλογη συμφωνία με την ΕΕ.

Στην περίπτωση του Ισραήλ, μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει τις εξαγωγές αγαθών αξίας περίπου 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που θα οδηγήσει σε δασμούς ύψους 227 εκατομμυρίων ετησίως, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Κομισιόν.

Ωστόσο, για να ανασταλεί η εμπορική συμφωνία θα πρέπει να δώσουν το «πράσινο φως» οι 15 από τις 27 χώρες- μέλη της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης. Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters πως είναι απίθανο να εξασφαλίσει η πρόταση την απαραίτητη στήριξη και πολλά εξαρτώνται από τη Γερμανία, που έως τώρα διστάζει να επιβληθούν μέτρα σε βάρος του Ισραήλ.

Όσο για τις κυρώσεις σε βάρος των Ισραηλινών υπουργών, επίσης θεωρείται απίθανη η έγκρισή τους, καθώς απαιτείται ομόφωνη απόφαση.