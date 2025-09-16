Η γενοκτονία σε πλήρη εξέλιξη. 350.000 Παλαιστίνιοι είχαν φύγει από τα σπίτια τους στα ανατολικά τμήματα της πόλης της Γάζας.

Ανθρώπινα καραβάνια με εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους πλημμύρισαν τη Δευτέρα τους δρόμους, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις με εντολή Νετανιάχου εισέβαλαν με άρματα στην πόλη της Γάζας.

Ο ξεριζωμός των Παλαιστινίων έχει ξεκινήσει και για πρώτη φορά διεθνής ανεξάρτητη Επιτροπή του ΟΗΕ μίλησε για γενοκτονία. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι 400.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας ενώ η Χαμάς είχε δηλώσει ότι 350.000 είχαν φύγει από τα σπίτια τους στα ανατολικά τμήματα της πόλης κατευθυνόμενοι σε καταφύγια εκτοπισμένων στις κεντρικές ή δυτικές περιοχές της. Άλλοι 175.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει εντελώς την πόλη, κατευθυνόμενοι νότια.

Η διεθνής κοινότητα κοιτά αποσβολωμένη και αρκείται σε ανακοινώσεις για προτεινόμενα μέτρα και κυρώσεις, όπως προανήγγειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ωστόσο έκθεση του ΟΗΕ τη Δευτέρα διαπίστωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα τελούν γενοκτονία, ισχυρισμό που έχει απορρίψει κατά κόρον το Ισραήλ.Το Ισραήλ μετατρέπει την πόλη της Γάζας σε μαζικό νεκροταφείο, ανέφερε το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, πανηγύριζε πως «Η Γάζα φλέγεται».

Οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι υφίστανται «βαρύ, αδυσώπητο» βομβαρδισμό καθώς ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει την χερσαία επίθεση ισοπεδώνοντας την πόλη της Γάζας και αναγκάζοντας χιλιάδες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Έκθεση επιτροπής του ΟΗΕ: «Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία»

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Για να στηρίξει το πόρισμά της περί γενοκτονίας, η Επιτροπή επικαλείται παραδείγματα που σχετίζονται με την έκταση των θανάτων, την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και την καταστροφή κλινικής γονιμότητας, απηχώντας δηλώσεις οργανώσεων δικαιωμάτων και άλλων φορέων που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία», δήλωσε η Ναβί Πιλάι, επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. «Η ευθύνη για αυτά τα φρικτά εγκλήματα βαρύνει τις ισραηλινές αρχές στα υψηλότερα κλιμάκια που έχουν ενορχηστρώσει μια εκστρατεία γενοκτονίας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με τη συγκεκριμένη πρόθεση της καταστροφής της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα».

Το Ισραήλ απάντησε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» την έκθεση της Επιτροπής. «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή τη μεροληπτική και ψευδή έκθεση και ζητά την άμεση διάλυση αυτής της Επιτροπής Έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επίσης απέρριψε σήμερα τα ευρήματα της Επιτροπής ως «συκοφαντικό παραλήρημα». Η έκθεση είναι «σκανδαλώδης» και «ψευδής», δήλωσε ο Ντάνιελ Μερόν στη Γενεύη.

Το Ισραήλ, που κατηγορεί την Επιτροπή ότι έχει πολιτική ατζέντα σε βάρος του Ισραήλ, έχει αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί της. Η 72 σελίδων νομική ανάλυση της Επιτροπής είναι το ισχυρότερο πόρισμα των Ηνωμένων Εθνών έως τώρα, αλλά το σώμα αυτό είναι ανεξάρτητο και δεν μιλά επισήμως εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών. Στον ΟΗΕ δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία, αλλά δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να το πράξουν.

Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατηγορία της γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Απορρίπτει και αυτή την κατηγορία, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα ύστερα από την πολυαίμακτη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους ενώ 251 άνθρωποι απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο γ.γ. του ΠΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες διευκρίνισε τη στάση του: «ας είμαστε ξεκάθαροι. Με την επίθεση που έλαβε χώρα στο Κατάρ, δεν φαίνεται ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται για σοβαρές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων». Ωστόσο όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας στη Γάζα από τον ΟΗΕ, μετά την δημοσιοποίηση της έκθεσης της Επιτροπής, απέφυγε να είναι το ίδιο ξεκάθαρος και δίνοντας σημασία στο τι συμβαίνει και ότι στη λέξη όπως είπε.

Τι ορίζεται ως γενοκτονία

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών το 1948 περί Γενοκτονίας, που υιοθετήθηκε μετά τη μαζική δολοφονία Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία, ορίζει τη γενοκτονία ως εγκλήματα που διαπράττονται «με πρόθεση να εξοντωθεί, στο σύνολό της ή μερικώς, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα». Για να στοιχειοθετείται γενοκτονία, πρέπει να έχει συντελεστεί τουλάχιστον μία από πέντε ενέργειες.

Η Επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από αυτές: δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης, σκόπιμη πρόκληση συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούσαν στην καταστροφή των Παλαιστινίων, στο σύνολό τους ή μερικώς, και επιβολή μέτρων που έχουν στόχο την αποτροπή γεννήσεων. Ως αποδεικτικά στοιχεία επικαλείται συνεντεύξεις με θύματα, μάρτυρες, γιατρούς, επαληθευμένα έγγραφα από δημόσια διαθέσιμες πηγές και ανάλυση δορυφορικών εικόνων που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη του πολέμου. Ανάμεσα σε αυτούς και παλαιστίνιες σε φυλακές του Ισραήλ, που καταγγέλλουν βιασμούς και σεξουαλικές κακοποιήσεις.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ «υποκίνησαν τη διάπραξη γενοκτονίας και ότι ισραηλινές αρχές δεν έλαβαν μέτρα» για να τους αποτρέψουν.

«Όταν κοιτώ τα γεγονότα στη γενοκτονία στη Ρουάντα, είναι πολύ, πολύ παρόμοια με αυτό. Αφαιρείς την ανθρώπινη ιδιότητα από τα θύματά σου. Γίνονται ζώα, και άρα, χωρίς συνείδηση, μπορείς να τα σκοτώσεις», δήλωσε η Νοτιοαφρικανή Πιλάι, που ήταν επικεφαλής δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών για τη Ρουάντα όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν το 1994.

Ο Νετανιάχου τάζει επενδύσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη σε τηλεοπτικό του διάγγελμα πως αν υπήρχε ένα μάθημα που έμαθαν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, είναι ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» που να μπορεί να «αντέξει τους διεθνείς περιορισμούς». Και κάλεσε όλους τους ξένους επενδυτές να «επιβιβαστούν γιατί απογειώνονται».

Ο Νετανιάχου μια μέρα αφότου προκάλεσε οργή λέγοντας ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση στην παγκόσμια σκηνή λόγω του πολέμου στη Γάζα και θα πρέπει να γίνει μια πιο αυτοδύναμη «σούπερ-Σπάρτη» τα επόμενα χρόνια, χαρακτήρισε την αρνητική αντίδραση των αγορών ως μια «παρεξήγηση».

Επέμεινε ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στην οικονομία του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «ακόμα περισσότερο, η οικονομία του Ισραήλ έχει εκπλήξει ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ είμαστε σε πόλεμο». Δήλωσε με περισσό ενθουσιασμό πως το σέκελ είναι ισχυρότερο από ό,τι πριν από τον πόλεμο, η χρηματιστηριακή αγορά έχει απόδοση σε επίπεδα ρεκόρ, η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό, έχει σημειωθεί μεγάλη εισροή ξένων επενδύσεων στο Ισραήλ πρόσφατα και οι τιμές των κατοικιών μειώνονται.

Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προσπάθειες για την απομόνωση του Ισραήλ, αλλά είπε ότι αυτές έχουν πολιτικά κίνητρα και όχι οικονομικά. «Δεν απορρίπτω τις προσπάθειες να μας περιορίσουν οικονομικά - τις γνωρίζουμε. Είναι πιθανό να υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες. Αλλά ο κόσμος θέλει τα προϊόντα που παράγει το Ισραήλ», είπε μεταξύ άλλων.

Διευκρίνισε πως τα χθεσινά του σχόλια αφορούσαν στις αμυντικές βιομηχανίες και όχι στην ευρύτερη οικονομία.

«Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο αναφέρθηκα όπου πράγματι θα μπορούσαν να υπάρχουν περιορισμοί - όχι οικονομικοί, αλλά πολιτικοί στην ουσία τους - και αυτό συμβαίνει στις αμυντικές βιομηχανίες», εξήγησε επαναλαμβάνοντας το κάλεσμά του στους παγκόσμιους επενδυτές να «επενδύσουν στα πάντα» στο Ισραήλ.

Δεν ξέχασε βέβαια να προσθέσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον κάλεσε να παραβρεθεί στον Λευκό Οίκο σε δύο εβδομάδες.

