Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Τραμπ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ θα «χτυπήσει» ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα, λίγη ώρα πριν από το πλήγμα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Μάλιστα, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος προλάβαινε να σταματήσει την ισραηλινή επίθεση- οι πύραυλοι δεν είχαν εκτοξευθεί όταν ενημερώθηκε- αλλά δεν το έκανε.

Ο Λευκός Οίκος έχει πει μέχρι στιγμής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε «από τον αμερικανικό στρατό ότι το Ισραήλ επιτίθεται στη Χαμάς» στην Ντόχα και έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ να προειδοποιήσει το Κατάρ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, το τηλεφώνημα έγινε ενώ ήδη ακούγονταν εκρήξεις.

Όταν ρωτήθηκε εάν ενημερώθηκε προκαταβολικά από το Ισραήλ, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. Σύμφωνα με τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είδαν τα μαχητικά αεροσκάφη στον αέρα και ζήτησαν εξηγήσεις από το Ισραήλ, οι οποίες δεν δόθηκαν παρά μόνο αφού οι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς τον στόχο τους.

Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε τώρα ότι ο Νετανιάχου ενημέρωσε όντως αργά τον Λευκό Οίκο, αλλά υπήρχε ακόμα περιθώριο να ακυρωθεί η επίθεση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον Τραμπ για την επικείμενη επίθεση περίπου στις 08:00 (ώρα Ουάσινγκτον) της περασμένης Τρίτης (9/9). Στις 08:51 υπήρξαν οι πρώτες αναφορές για εκρήξεις στην Ντόχα, σύμφωνα με τις πηγές του Axios.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Τραμπ ήξερε για το πλήγμα προτού εκτοξευθούν οι πύραυλοι. Αρχικά έγινε συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο, ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ και στη συνέχεια μέσω αμυντικών “καναλιών”. Ο Τραμπ δεν είπε όχι», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν «πολύ νωρίτερα» σε πολιτικό επίπεδο, σύμφωνα με δεύτερο υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο. «Αν ο Τραμπ ήθελε να το σταματήσει, θα μπορούσε να το κάνει. Στην πράξη, δεν το έκανε», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα και με τους δύο αξιωματούχους, οι πύραυλοι δεν είχαν εκτοξευθεί όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με τον Νετανιάχου και υποστήριξαν ότι το Ισραήλ θα είχε ακυρώσει την επίθεση, εάν ο Τραμπ είχε ενστάσεις.

«Οι Αμερικανοί δίνουν σόου, τους ενημερώσαμε»

Δεν είναι σαφές αν ο Νετανιάχου απλά ανακοίνωσε το σχέδιό του στον Τραμπ, ή εάν ζήτησε το «πράσινο φως». Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε απευθείας τους αρμόδιους αξιωματούχους, κάποιοι από τους οποίους ήταν έξαλλοι με τον Νετανιάχου μετά την επίθεση. Επανειλημμένα ο Νετανιάχου έχει δηλώσει πως η επίθεση στην Ντόχα ήταν αποκλειστικά ισραηλινή επιχείρηση, για την οποία η χώρα του αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

Τρίτος Ισραηλινός αξιωματούχος επίσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε προκαταβολικά, αλλά το Ισραήλ αποφάσισε να στηρίξει το αφήγημα του Λευκού Οίκου πως δεν είχαν προειδοποιηθεί. «Αποφασίσαμε να τους βοηθήσουμε με αυτό, για χάρη της σχέσης ΗΠΑ- Ισραήλ», δήλωσε.

«Οι Αμερικανοί δίνουν σόου, τους ενημερώσαμε για την επίθεση», δήλωσε τέταρτος Ισραηλινός αξιωματούχος. Άλλος είπε ότι ο Λευκός Οίκος είχε σαφείς λόγους να πάρει αποστάσεις από το πλήγμα, ενώ ένας ακόμα Ισραηλινός αξιωματούχος επεσήμανε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ «επινοεί» πράγματα για τις συνομιλίες των δύο πλευρών, λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων.