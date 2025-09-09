Λευκός Οίκος για επίθεση στην Ντόχα: Ατυχές γεγονός, αλλά σημαντική η εξάλειψη της Χαμάς

Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου - Πώς ενημερώθηκε ο Τραμπ για το πλήγμα στην Ντόχα

«Ατυχές γεγονός», που δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή των ΗΠΑ, χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος την επίθεση στην Ντόχα, στην πρώτη του αντίδραση για το πλήγμα.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι η εξάλειψη της Χαμάς είναι σημαντικός «στόχος» και μετέφερε την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ πως αυτό το γεγονός μπορεί να λειτουργήσει ως «ευκαιρία» για την ειρήνη. Θέση που εξέφρασε νωρίτερα και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια του briefing η Κάρολαϊν Λέβιτ δέχθηκε απανωτές ερωτήσεις για την επίθεση στην Ντόχα, καθώς έως εκείνη την ώρα η Ουάσινγκτον δεν είχε πάρει θέση. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διάβασε μια γραπτή ανακοίνωση και στις ερωτήσεις για το πότε και από ποιον ενημερώθηκαν οι ΗΠΑ για την επίθεση, επαναλάμβανε ουσιαστικά το ίδιο κείμενο.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Λέβιτ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν την κυβέρνηση για την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, να ενημερώσει την Ντόχα, όπως και έκανε.

Μετά την επίθεση, Τραμπ συνομίλησε τόσο με τον Νετανιάχου, όσο και με τον Εμίρη του Κατάρ, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο έδαφος της χώρας του.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

«Σήμερα το πρωί η διοίκηση Τραμπ ενημερώθηκε από τον αμερικανικό στρατό ότι το Ισραήλ επιτίθεται τη Χαμάς που δυστυχώς βρισκόταν σε τμήμα της Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ», ανέφερε η Λέβιτ.

«Ο μονομερής βομβαρδισμός εντός του Κατάρ, μιας κυρίαρχης χώρας και στενού συμμάχου των ΗΠΑ, που εργάζεται πολύ σκληρά και γενναία αναλαμβάνει ρίσκα μαζί μας για την επίτευξη της ειρήνης, δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή των ΗΠΑ. Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία εκείνων που ζουν στη Γάζα, είναι σημαντικός στόχος στόχος», συνέχισε.

«Ο πρόεδρος έδωσε αμέσως εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ να ενημερώσει το Κατάρ για την επικείμενη επίθεση, όπως και έκανε. Ο πρόεδρος βλέπει το Κατάρ ως ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και νιώθει πολύ άσχημα για την τοποθεσία αυτής της επίθεσης. Ο πρόεδρος θέλει όλοι οι όμηροι και οι σοροί των νεκρών να απελευθερωθούν και αυτός ο πόλεμος να τελειώσει τώρα», συμπλήρωσε.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «του είπε ότι θέλει την επίτευξη της ειρήνης και σύντομα». Ο Αμερικανός πρόεδρος «πιστεύει ότι αυτό το ατυχές γεγονός μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία για την ειρήνη».

Επίσης, ο Τραμπ μίλησε με τον Εμίρη του Κατάρ, «τον ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τη φιλία προς τη χώρα μας και τον διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός του».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ρωτήθηκε αν το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως ο αμερικανικός στρατός ενημέρωσε τη διοίκηση Τραμπ», απάντησε. Σε ερώτηση πότε ενημερώθηκαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, δεδομένης της μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ντόχα, η Λέβιτ απάντησε: «σήμερα το πρωί, λίγο πριν την επίθεση».

Κατάρ: Το τηλεφώνημα έγινε ενώ ακούγονταν οι εκρήξεις

Σε ό,τι αφορά το πότε ενημερώθηκε το Κατάρ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας ανέφερε πως αυτό έγινε ενώ ήδη ακούγονταν εκρήξεις στην Ντόχα.

«Οι δηλώσεις που κυκλοφορούν ότι το Κατάρ είχε ενημερωθεί προκαταβολικά για την επίθεση, είναι αβάσιμες. Το τηλεφώνημα από Αμερικανό αξιωματούχο έγινε ενώ ακούγονταν οι εκρήξεις που προκάλεσε η ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα», έγραψε σε ανάρτηση ο Μαγέντ Αλ- Ανσάρι.

Χαμάς: Απέτυχε η δολοφονία των διαπραγματευτών, συνυπεύθυνες οι ΗΠΑ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν από την επίθεση στην Ντόχα. Ανάμεσά τους ήταν ο γιος του Χαλίλ Αλ- Χάγια, του επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα.

Επίσης, σκοτώθηκε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ και άλλοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το Ισραήλ «απέτυχε» στην προσπάθειά του να δολοφονήσει τη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς στην Ντόχα, ανέφερε ακόμα η οργάνωση. «Θεωρούμε την αμερικανική διοίκηση συνυπεύθυνη για αυτό το έγκλημα, δεδομένης της συνεχούς υποστήριξής της για την επιθετικότητα και τα εγκλήματα εναντίον του λαού μας», ανέφερε ακόμα μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Χαμάς.

Η επίθεση εναντίον της διαπραγματευτικής ομάδας, την ώρα που συζητούνταν η τελευταία πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ «επιβεβαιώνει πέραν αμφιβολίας ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του δεν θέλουν να επιτευχθεί συμφωνία», τονίζει ακόμα.