Νετανιάχου: Χειρουργικό το χτύπημα στην Ντόχα - Μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου

«Τέλειωσαν οι ημέρες ατιμωρησίας για τους τρομοκράτες», δήλωσε μετά την επίθεση στην Ντόχα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «χειρουργικό» το χτύπημα στην Ντόχα και ισχυρίστηκε ότι μπορεί να ανοίξει την πόρτα για το τέλος του πολέμου στην Γάζα.

Η αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ηγέτες πολλών χωρών καταδικάζουν αυτή την απόφαση του Ισραήλ. Στόχος ήταν ηγετικά στελέχη της Χαμάς και ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε την εντολή μετά τη δολοφονία έξι Ισραηλινών στην Ιερουσαλήμ, τη Δευτέρα.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει την Ουάσινγκτον πως σχεδίαζε επίθεση στην Ντόχα. Μάλιστα, το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως». Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις από τον Λευκό Οίκο.

Ο Νετανιάχου επέμεινε- τόσο στην πρώτη ανακοίνωσή του, όσο και στις δηλώσεις που έκανε σε εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας- ότι το Ισραήλ ενήργησε ανεξάρτητα στην επίθεση που εξαπέλυσε στην Ντόχα.

«Μπορεί να ανοίξει πόρτα για το τέλος του πολέμου»

Το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα» στην επίθεση στην Ντόχα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

«Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για αυτή την ενέργεια, που μπορεί να ανοιξει την πόρτα για το τέλος του πολέμου στη Γάζα», συμπλήρωσε.

«Έχουμε αποδειχθεί τις αρχές της πρότασης του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ξεκινώντας με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Αν η πρόταση του Τραμπ γίνει αποδεκτή, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αμέσως», πρόσθεσε.

{https://x.com/SkyNews/status/1965459229617132024}

«Τέλος η ατιμωρησία»

«Έχουν τελειώσει οι ημέρες που οι τρομοκρατικοί ηγέτες μπορούσαν να απολαμβάνουν ατιμωρησία οποιουδήποτε είδους. Δεν θα επιτρέψω να υπάρχει τέτοια ατιμωρησία», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Χθες, τέσσερις στρατιώτες μας σκοτώθηκαν από τρομοκράτες στη Γάζα και έξι πολίτες δολοφονήθηκαν βάναυσα σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ. Σήμερα το πρωί η Χαμάς υπερήφανα ανέλαβε την ευθύνη και για τα δύο. Το μεσημέρι συγκάλεσα τους επικεφαλής ασφαλείας και εξουσιοδότησα ένα χειρουργικό χτύπημα ακριβείας στους τρομοκράτες ηγέτες της Χαμάς. Είναι οι ίδιοι που σχεδίασαν, εξαπέλυσαν και πανηγύρισαν τις φριχτές σφαγές της 7ης Οκτωβρίου», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Ακόμα, υποστήριξε ότι τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς συναντιούνταν στο ίδιο σημείο όπου «πανηγύριζαν» για το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου. «Στην αρχή του πολέμου, υποσχέθηκα ότι το Ισραήλ θα φτάσει σε αυτούς που διέπραξε αυτό τον τρόμο. Σήμερα, το Ισραήλ και εγώ τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση», πρόσθεσε.

«Ένα μεγάλο κομμάτι του δημοκρατικού κόσμου έχει ξεχάσει, ντροπιαστικά, την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εγώ δεν ξεχνάω και το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει ποτέ. Υπήρχε εποχή που οι Εβραίοι δολοφονούνταν με ατιμωρησία, αλλά μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ αυτές οι ημέρες τελείωσαν», συνέχισε.

{https://x.com/SkyNews/status/1965456263287841040}

Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα

Η αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα έγινε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) και ακούστηκαν πολλές εκρήξεις.

Στο στόχαστρο της επίθεσης βρέθηκε συγκρότημα που φιλοξενούσε μέλη του Πολιτικού γραφείου της Χαμάς στην Ντόχα. Βίντεο καταγράφουν τη στιγμή που άνθρωποι τρέχουν να γλιτώσουν, ενώ μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα του Κατάρ.

{https://www.youtube.com/watch?v=wT3NnY8Wei8}

{https://www.youtube.com/shorts/Rppgp3yNN-c}

Από την επίθεση σκοτώθηκε ο γιος του Χαλίλ Αλ- Χάγια, Χαμάμ. Ο Χαλίλ Αλ- Χάγια είναι ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα και επικεφαλής διαπραγματευτής για την εκεχειρία. Επίσης, σκοτώθηκε υψηλόβαθμος συνεργάτης του Αλ- Χάγια, ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με τρεις σωματοφύλακες, σύμφωνα με αξιωματούχους της Χαμάς. Η ηγεσία της οργάνωσης επέζησε, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=D-nL3HMRZEM}

Κατάρ: Δειλή εγκληματική επίθεση, παραβίασε το διεθνές δίκαιο - Δεν θα το ανεχθούμε

Σφοδρή, όπως αναμενόταν, ήταν η αντίδραση του Κατάρ, που καταδίκασε τη «δειλή εγκληματική επίθεση» στην Ντόχα, τονίζοντας ότι αυτή παραβίασε το διεθνές δίκαιο, ενώ προειδοποίησε ότι δεν θα γίνει ανεκτή η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαγέντ Αλ Ανσάρι, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν κτίρια με κατοικίες που φιλοξενούν αρκετά μέλη του Πολιτικού γραφείου της Χαμάς στην Ντόχα.

«Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και νορμών και θέτει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του Κατάρ», υπογράμμισε.

«Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει ισχυρά την επίθεση και διαβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτή τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά του Ισραήλ και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε όποια ενέργεια βάζει στο στόχαστρο την ασφάλεια και την κυριαρχία του», κατέληξε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ανησυχία για το τίμημα που θα πληρώσουν οι όμηροι

Το ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε διεθνή καταδίκη, αλλά και ανησυχία στους συγγενείς των ομήρων, για το τίμημα που μπορεί να πληρώσουν.

«Παρακολουθούμε με βαθιά ανησυχία και αγωνία τις εξελίξεις στην Ντόχα», ανέφερε ανακοίνωση ένωσης συγγενών των ομήρων. «Ένας βαρύς φόβος υπάρχει τώρα για το τίμημα που μπορεί να πληρώσουν οι όμηροι. Ξέρουμε από επιζώντες που επέστρεψαν ότι είναι βάναυση η εκδίκηση που στρέφεται στους ομήρους», σημείωνε ακόμα.

Μακρόν: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα

«Οι σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στο Κατάρ είναι απαράδεκτες, όποιος κι αν είναι ο λόγος», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο Κατάρ και τον Εμίρη της χώρας και συμπλήρωσε: «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επεκταθεί ο πόλεμος στην περιοχή».

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/1965452213792506048}

Παρόμοια ήταν η αντίδραση του Κιρ Στάρμερ. «Καταδικάζω τα πλήγματα του Ισραήλ στην Ντόχα, τα οποία παραβιάζουν την κυριαρχία του Κατάρ και διακινδυνεύουν περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή», έγραψε σε ανάρτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Προτεραιότητα πρέπει να αποτελούν «η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και η τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Αυτή είναι η μόνη λύση προς μία ειρήνη με διάρκεια», συμπλήρωσε.

{https://x.com/Keir_Starmer/status/1965458822216233397}

Η ισπανική κυβέρνηση επίσης καταδίκασε κατηγορηματικά την επίθεση, τονίζοντας ότι πρόκειται για «παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ακόμα, επανέλαβε το αίτημα για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα της περιοχής, να σταματήσει αμέσως η βία και να ξαναρχίσουν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας ότι αυτή αποτελεί απόδειξη της τρομοκρατίας και της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ.

«Η στοχοποίηση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, δείχνει ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης, αλλά μάλλον στη συνέχιση του πολέμου», ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Αυτή η κατάσταση αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την επεκτατική πολιτική του στην περιοχή και την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική», πρόσθεσε.

Η Αίγυπτος προειδοποίησε ότι η επίθεση θέτει ένα «επικίνδυνο προηγούμενο», τονίζοντας ότι αυτή η κλιμάκωση υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Πάπας Λέων: Πολύ σοβαρή η κατάσταση

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Πάπας Λέων. «Υπάρχουν κάποια σοβαρά νέα αυτή τη στιγμή, η επίθεση του Ισραήλ σε ηγέτης της Χαμάς στο Κατάρ. Όλη η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα», είπε σε δημοσιογράφους.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Κατάρ.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε τις ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ, μια χώρα που διαδραματίζει θετικό ρόλο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός (στη Λωρίδα της Γάζας) και την απελευθέρωση των ομήρων. Καταδικάζω αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, όχι για να την καταστρέψουν», συμπλήρωσε.