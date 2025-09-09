Games
Εκρήξεις στην Ντόχα - Ισραηλινή επίθεση με στόχο την ηγεσία της Χαμάς

Εκρήξεις στην Ντόχα - Ισραηλινή επίθεση με στόχο την ηγεσία της Χαμάς
Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα.

Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ντόχα και αμέσως μετά το Ισραήλ ανακοίνωσε επίθεση εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «ανεξάρτητη επιχείρηση», για την οποία η χώρα του αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters έκαναν λόγο για αρκετές εκρήξεις, ενώ καπνός υψώνεται από την περιοχή Κατάρα της πρωτεύουσας του Κατάρ. Στο στόχαστρο βρέθηκε η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς για την εκεχειρία. Τα μέλη της επέζησαν της επίθεσης, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Λίγα λεπτά μετά τις εκρήξεις, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι η αεροπορία πραγματοποίησε «επίθεση ακριβείας» εναντίον υψηλόβαθμων ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Σημειώνεται πως τόσο στην ανακοίνωση των IDF, όσο και σε εκείνη του Νετανιάχου που ακολούθησε, δεν αναφέρεται το πού έγινε η επίθεση.

«Επί χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ήταν επικεφαλής των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι ευθέως υπεύθυνοι για το βάναυσο μακελειό της 7 Οκτωβρίου και ενορχηστρώνουν και διαχειρίζονται τον πόλεμο εναντίον του κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η ανάρτηση των IDF.

Πριν από την επίθεση «ελήφθησαν μέτρα» προκειμένου να «μετριαστούν» οι συνέπειες για τους αμάχους, μεταξύ άλλων «με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας και πρόσθετων πληροφοριών», αναφέρει η ανακοίνωση.

{https://x.com/IDF/status/1965403047556780348}

Οι πρώτες εικόνες μετά την επίθεση στην Ντόχα

{https://x.com/DMichaelTripi/status/1965403516291428487}

{https://x.com/SkyNews/status/1965412339731112234}

{https://www.youtube.com/shorts/Rppgp3yNN-c}

{https://www.youtube.com/shorts/eI5dswot_O8}

Live οι εξελίξεις από το Al Jazeera

{https://x.com/AJEnglish/status/1965407993488363521}

Νετανιάχου: Το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη

Ακολούθησε ανακοίνωση από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία τόνισε ότι η επιχείρηση στο Κατάρ ήταν του Ισραήλ και πως η χώρα αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον αρχηγικών τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μία εντελώς ανεξάρτητη επιχείρηση του Ισραήλ. Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την εκτέλεσε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη», ανέφερε η δήλωση.

{https://x.com/netanyahu/status/1965417269837602943}

Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε ενημερώσει την Ουάσινγκτον για την επίθεση που επρόκειτο να εξαπολύσει. Το Channel 12, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για το πλήγμα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ κάλεσε τους Αμερικανούς να αναζητήσουν καταφύγιο μετά τις εκρήξεις.

{https://x.com/USEmbassyDoha/status/1965410250707935632}

Εναντίον των διαπραγματευτών της Χαμάς η επίθεση

Στην περιοχή όπου έγινε η επίθεση υπάρχει ένα μικρό συγκρότημα κατοικιών, το οποίο φυλάσσεται από τη φρουρά του Εμίρη του Κατάρ σε 24ωρη βάση, από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με το Κατάρ, στο στόχαστρο βρέθηκαν κατοικίες όπου φιλοξενούνται πολλά μέλη του Πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα.

Ανάμεσα στους στόχους της επίθεσης ήταν ο Χαλίλ Αλ- Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, δήλωσε υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος. Το πλήγμα ήταν εναντίον των διαπραγματευτών της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα, μετάδωσε το Al Jazeera επικαλούμενο πηγή από την οργάνωση.

Κατάρ: Δειλή εγκληματική επίθεση, παραβίασε το διεθνές δίκαιο - Δεν θα το ανεχθούμε

Σφοδρή, όπως αναμενόταν, ήταν η αντίδραση του Κατάρ, που καταδίκασε τη «δειλή εγκληματική επίθεση» στην Ντόχα, τονίζοντας ότι αυτή παραβίασε το διεθνές δίκαιο, ενώ προειδοποίησε ότι δεν θα γίνει ανεκτή η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαγέντ Αλ Ανσάρι, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν κτίρια με κατοικίες που φιλοξενούν αρκετά μέλη του Πολιτικού γραφείου της Χαμάς στην Ντόχα.

«Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και νορμών και θέτει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του Κατάρ», υπογράμμισε.

«Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει ισχυρά την επίθεση και διαβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτή τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά του Ισραήλ και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε όποια ενέργεια βάζει στο στόχαστρο την ασφάλεια και την κυριαρχία του», κατέληξε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

