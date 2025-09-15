Ο Μάρκο Ρούμπιο από το Ισραήλ προσφέρει σθεναρή στήριξη στον Νετανιάχου ενώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες αναζητούν τρόπο για να απαντήσουν στην ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ.

Σε μία εκτός προηγουμένου επίθεση ο εμίρης του Κατάρ, κατηγόρησε το Ισραήλ και τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως προσπαθεί να εκτοπίσει τον Παλαιστινιακό πληθυσμό εκτός Γαζας, πως ψεύδεται για τους ομήρους και πως όραμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι να κάνει τον αραβικό κόσμο «σφαίρα επιρροής» του.

Κατά την έκτακτη συνάντηση των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στη Ντόχα, για την ανεύρεση κοινής απάντησης στην ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, ο ανώτατος ηγέτης δήλωσε πως το Ισραήλ θέλει να κάνει τη Γαζα μη κατοικήσιμη με σκοπό να εκτοπίσει τον πληθυσμό. Απαντώντας στην επίθεση των IDF στην διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς στη Ντόχα, ο εμίρης του Κατάρ επισήμανε πως «αν το Ισραήλ θέλει να δολοφονήσει την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, γιατί διαπραγματεύεται μαζί τους; Και αν θέλει α διαπραγματευτεί για τους ομήρους, τότε γιατί δολοφονεί όλους εκείνους που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις μαζί του;»

Ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ισχυρίστηκε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «πραγματικά έχει σκοπό να μπορεί να παρεμβαίνει το Ισραήλ όπου και όποτε θέλει» ενώ τον κατηγόρησε ότι «οραματίζεται να γίνει σφαίρα επιρροής του Ισραήλ η αραβική περιοχή». Χαρακτήρισε αυτό το όραμα Νετανιάχου ως «επικίνδυνη αυταπάτη». Συνέχισε αποκλείοντας την οποιαδήποτε περαιτέρω επίσημη ισραηλινή επίσκεψη χώρα του. «Πώς μπορούμε να υποδεχθούν την ισραηλινή αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη χώρα μας, όταν αυτοί που στέλνουν την αντιπροσωπεία αυτή σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν αυτήν εδώ τη χώρα;» αναρωτήθηκε.

«Δεν υπάρχει περιθώριο να αντιμετωπίσουμε μία ένα τέτοιο κόμμα που είναι δειλό και ύπουλο. Όσοι προσπαθούν επίμονα να δολοφονήσουν (εκπροσώπους) σε αυτές τις διαπραγματεύσεις σίγουρα θα κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν την αποτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων. «Όταν ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν την απελευθέρωση ομήρων, αυτό είναι απλά ένα ψέμα» πρόσθεσε και είπε ότι η ισραηλινή επίθεση της περασμένης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε σε μια κατοικημένη περιοχή που «υπάρχουν σχολεία και διπλωματικές αποστολές».

Ήταν μια «σοβαρή παραβίαση» της κυριαρχίας του Κατάρ και καταπάτησε «διεθνείς συμβάσεις» είπε μεταξύ άλλων ενώ περιέγραψε τη χώρα του ως «κράτος διαμεσολάβησης» που «καταβάλλει έντονες προσπάθειες εδώ και δύο χρόνια για να καταλήξει σε μια διευθέτηση» στη Γάζα.

«Συμμαχία» Νετανιάχου - Ρούμπιο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει στην επιθετική ρητορική του και δεν αποκλείει περαιτέρω επιθέσεις σε επικεφαλής της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται», την ώρα που τα αραβικά και ισλαμικά κράτη συμμετέχουν σε έκτακτη σύνοδο κορυφής προκειμένου να δηλώσουν τη στήριξή τους στο Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας.

Η επίθεση στις 9 Σεπτεμβρίου με στόχο ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα ήταν μία σημαντική κλιμάκωση της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης. Την ώρα που οι ηγέτες του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους στο Κατάρ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο συνάντησε τον Νετανιάχου, δηλώνοντας σθεναρή υποστήριξη στη σκληρή στάση του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον έχει εκφράσει την ανησυχία της για την επίθεση στο Κατάρ.

Σε κοινές δηλώσεις του με τον Νετανιάχου στο Ισραήλ, ο Ρούμπιο δήλωσε πως ο μόνος τρόπος για να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα θα είναι να απελευθερώσει η Χαμάς όλους τους ομήρους και παραδοθούν οι μαχητές της. Όμως αν και οι ΗΠΑ θέλουν μία διπλωματική λήξη του πολέμου, ο Ρούμπιο δήλωσε πως «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα να μη συμβεί αυτό».

Axios: Ο Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Τραμπ για την επίθεση

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει πως δεν είχε καμία προειδοποίηση από το Ισραήλ για την επίθεσή του στο Κατάρ, όπου στεγάζεται η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο το Axios, δημοσίευσε άρθρο που αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον ίδιο τον Τραμπ πως το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πριν από την επίθεση.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι ειδοποιήθηκε αφού οι ισραηλινοί πύραυλοι είχαν εκτοξευτεί, χωρίς να δώσει το Ισραήλ στον Τραμπ την ευκαιρία να αντιταχθεί στην επίθεση. Ωστόσο, το Axios επικαλείται ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους, που αποκάλυψαν ότι ο Νετανιάχου μίλησε με τον Τραμπ το πρωί της Τρίτης, πριν από την επίθεση. Την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να είναι «πολύ, πολύ προσεκτικό». «Πρέπει να κάνουν κάτι για τη Χαμάς, αλλά το Κατάρ είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Καμία αραβική χώρα δεν είναι ασφαλής από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ιράν, που στηρίζει τη Χαμάς, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι «καμία αραβική ή ισλαμική χώρα δεν είναι ασφαλής από τις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος και δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ενωθούμε» ενώ ο πρόεδρος της Αιγύπτου, σύμμαχος χώρα των ΗΠΑ που έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ το 1979, δήλωσε ότι οι ενέργειες αυτές (του Ισραήλ) «θέτουν εμπόδια σε κάθε ευκαιρία για νέες ειρηνευτικές συμφωνίες και μάλιστα ακυρώνουν τις υπάρχουσες».

Στον απόηχο της έκρυθμης αυτής κατάστασης, σύμφωνα με το Reuters ο Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Κατάρ μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Κάλεσε ήδη το Κατάρ να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση του πολέμου στη Γάζα και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της απελευθέρωσης και των 48 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται, του αφοπλισμού της Χαμάς και της οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος για τους κατοίκους της Γάζας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, τα λόγια του δίπλα στον Νετανιάχου υποδηλώνουν ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί πλέον απίθανη μια διπλωματική λύση και υποστηρίζει το σχέδιο του Ισραήλ για μια μεγάλη νέα στρατιωτική επιχείρηση που, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, θα συντρίψει τη Χαμάς μια για πάντα.

«Όσο κι αν ευχόμαστε να υπάρχει ένας ειρηνικός, διπλωματικός τρόπος για να λήξει η σύγκρουση, και θα συνεχίσουμε να το διερευνούμε και να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό, πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα αυτό να μην συμβεί», δήλωσε ο Ρούμπιο, αποκαλώντας τη Χαμάς «άγριους τρομοκράτες. Η Χαμάς πρέπει να πάψει να υπάρχει ως ένοπλο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής», τόνισε.

Με τον Ρούμπιο στο πλευρό του, ο Νετανιάχου δεν απέκλεισε την προσάρτηση της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης σε απάντηση στις κινήσεις ορισμένων χωρών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της κυριαρχίας του στη Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου αρκέστηκε να πει πως «ένα μελλοντικό βήμα είναι ένα μελλοντικό βήμα. Δεν χρειάζεται να το αποκαλύψουμε εκ των προτέρων. Είναι σαφές ότι η ανάληψη μονομερών ενεργειών εναντίον μας απλώς προκαλεί μονομερείς ενέργειες από μέρους μας».

Το ανακοινωθέν της συνόδου

«Εμείς, οι Ηγέτες Κρατών και Κυβερνήσεων του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, συναντιόμαστε σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, κατόπιν ευγενικής πρόσκλησης της Αυτού Υψηλότητας, του Εμίρη Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, και υπό την προεδρία του, για να συζητήσουμε την ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Κράτους του Κατάρ και να εκφράσουμε την ενιαία μας στάση καταδίκης της και την πλήρη αλληλεγγύη μας με το αδελφό Κράτος του Κατάρ» αναφέρει η κοινή ανακοινωση των κρατών.

Στην ανακοίνωσή τους τα μέλη της έκτακτης συνόδου τα κράτη επαναβεβαιώνουν «την απόλυτη υποστήριξή μας προς το αδελφό κράτος του Κατάρ, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την κυριαρχία του και την ασφάλεια των πολιτών του, δηλώνουμε την ενωμένη στάση μας με το Κατάρ στην αντιμετώπιση αυτής της επιθετικότητας, την οποία θεωρούμε κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Στην ανακοίνωσή τους μεταξύ άλλων τα κράτη αναφέρουη ότι «αποφασίζουμε με την παρούσα:

- Επαναβεβαιώνουμε ότι η βάναυση, κατάφωρη ισραηλινή επιθετικότητα κατά του αδελφού κράτους του Κατάρ και οι συνεχιζόμενες επιθετικές πρακτικές του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης, λιμού και πολιορκίας, καθώς και οι εποικιστικές δραστηριότητες και οι επεκτατικές πολιτικές, υπονομεύουν τις προοπτικές για ειρήνη και ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή.

Σε άλλο σημείο της μακροσκελούς ανακοίνωσης καταδικάζουν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την δειλή και παράνομη επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 εναντίον μιας κατοικημένης γειτονιάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, η οποία περιελάμβανε εγκαταστάσεις στέγασης που είχαν οριστεί από το Κράτος για τη φιλοξενία διαπραγματευτικών αντιπροσωπειών στο πλαίσιο των πολλαπλών προσπαθειών διαμεσολάβησης του Κατάρ, καθώς και έναν αριθμό σχολείων, παιδικών σταθμών και διπλωματικών αποστολών, με αποτέλεσμα τον θάνατο μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένου ενός πολίτη του Κατάρ, και τραυματισμούς μεταξύ αμάχων.

»Η επίθεση αυτή αποτελεί κατάφωρη πράξη επιθετικότητας εναντίον ενός αραβικού και ισλαμικού κράτους, μέλους των Ηνωμένων Εθνών, αντιπροσωπεύει μια σοβαρή κλιμάκωση που αποκαλύπτει την επιθετικότητα της εξτρεμιστικής ισραηλινής κυβέρνησης και προσθέτει στο ποινικό της μητρώο που απειλεί την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Ανάγκη για νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας από τις αραβικές χώρες

Ο Andrea Dessi, επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Παγκόσμιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, σύμφωνα με το Al Jazeera δήλωσε πως η σύνοδος κορυφής της Ντόχα σηματοδοτεί μια αλλαγή τόνου μεταξύ των αραβικών ισλαμικών κρατών αναφορικά με την ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

«Σε ρητορικό επίπεδο, βλέπουμε τις αρχές μιας συνένωσης, μιας αλλαγής τόνου και μιας αλλαγής νοοτροπίας - οι δράσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν», δήλωσε ο καθηγητής στο Al Jazeera.

Παρά το γεγονός ότι η τελική δήλωση της συνόδου κορυφής δεν περιείχε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τον Dessi, η εκδήλωση είναι σημαντική καθώς οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες συμφωνούν ότι «κάτι πρέπει να αλλάξει όσον αφορά την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό, αλλά υπάρχουν κινήσεις».

Ένα από τα αποσπάσματα της τελικής δήλωσης αναφερόταν στην υιοθέτηση ενός ψηφίσματος, επιβεβαιώνοντας «την έννοια της συλλογικής ασφάλειας» στην περιοχή. Το έγγραφο, ωστόσο, δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

