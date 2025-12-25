Τα προβλήματα της Αθήνας.

Σε διπλωματικό μαραθώνιο επιδίδεται στο παρασκήνιο τα τελευταία 24ωρα η Αθήνα.

Στόχος, να κατευνάσει τα αντιισραηλινά ανακλαστικά των Αραβικών χωρών μετά την ευθεία επίθεση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν στη λήξη της τριμερούς συνάντησης Μητσοτάκη – Νετανιάχου- Χριστοδουλίδη στο Τελ Αβίβ.

Η Ελλάδα δεν θέλει επ’ ουδενί να διαταράξει τις σχέσεις της με την Παλαιστίνη ή ηγέτιδες μουσουλμανικές χώρες όπως η Αίγυπτος δείχνοντας ότι πρωτοστατεί σε ένα αντι-τουρκικό μέτωπο.

Παρότι, η στρατηγική του Ισραήλ εν προκειμένω στηρίζει τα συμφέροντα της Ελλάδας.

Λ.Ι.