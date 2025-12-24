Μα και φυσικά Τραμπ κα Νετανιάχου φορούν τα απαραίτητα γιαλιά.

Με ένα βίντεο AI και τη «βοήθεια» του Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι, ο Νετανιάχου στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Στο βίντεο που ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό του το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, φαίνεται ο ίδιος να πιλοτάρει μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ένα βομβαρδιστικό Β-2.

Φυσικά το βίντεο είναι αποκύημα τεχνητής νοημοσύνης, μάλλον και φαντασίας, του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Τραμπ και Νετανιάχου ως άλλοι «Τομ Κρουζ» από το Top Gun - το παλιό, του 1986 - φορούν τα απαραίτητα γυαλιά, και καθώς πλησιάζει το βομβαρδιστικό κοιτάζονται όλο νόημα. Όλα αυτά πάνω από μία αχανή έρημο με εγκαταστάσεις που φαίνονται από μακριά.

Ίσως και να παραπέμπει στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που επιτέθηκαν ΗΠΑ και Ισραήλ το καλοκαίρι στο Ιράν. Ίσως πάλι αν είναι troll με πρωθυπουργική υπογραφή.

{https://www.instagram.com/reel/DSpuHcjAPKG/}