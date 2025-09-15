Τι εντόπισαν οι αρχές στη Γερμανία και διέταξαν την ανάκληση για καραμέλες ζελεδάκια.

Ανακαλούνται από την αγορά ακατάλληλες καραμέλες ζελεδάκια σύμφωνα με ενημέρωση των Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων της Γερμανίας.

H ανάκληση αφορά τις καραμέλες ζελεδάκια New Choice σε συσκευασία ενός κιλού με γεύση τροπικών φρούτων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που κοινοποιήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), η ανάκληση του επίμαχου τροφίμου προέλευσης Βιετνάμ υπαγορεύεται για λόγους ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτικού κοινού και ιδίως των παιδιών.

Ενέχεται σημαντικός κίνδυνος πνιγμού λόγω της σύστασης και της αναμενόμενης κατάποσης ολόκληρου του προϊόντος (ενδεχομένως με μια κίνηση απευθείας από τη συσκευασία), ιδίως κατά την κατανάλωση από μικρά παιδιά.

Παράλληλα εντοπίστηκε ότι περιέχει τα μη εγκεκριμμένα συντηρητικά καραγενάνη (E 407), κοντζάκ (E 425), ξανθανικής γόμας (E 415) και διοξειδίου του τιτανίου (E 171).

Αυτές είναι οι καραμέλες ζελεδάκια που ανακαλούνται