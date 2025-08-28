Games
Stradivarius: Ανακαλούνται ακατάλληλα γυναικεία αρώματα

Stradivarius: Ανακαλούνται ακατάλληλα γυναικεία αρώματα Φωτογραφία: PEXELS/ MART PRODUCTION
O λόγος που ανακαλούνται συγκεκριμένες παρτίδες αρωμάτων, δείτε πώς θα αποζημιωθείτε.

Tα καταστήματα Stradivarius ανακαλούν ακατάλληλα γυναικεία αρώματα καθώς μετά από σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν ευρήματα που εγκυμονούν κίνδυνο για δερματικές αντιδράσεις σε άτομα με ευαισθησία στο λιμονένιο.

H ανάκληση αφορά το άρωμα Nº 129 FLEUR SALINE. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν τα καταστήματα ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι προχωρούν στην ανάκληση των γυναικείων αρωμάτων 771/057/004 και 3981/058/004 μετά την ανίχνευση αλλεργιογόνου (λιμονένιο), το οποίο μπορεί να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις σε άτομα με ευαισθησία στην ουσία αυτή.

ανακληση αρωμα

Αυτές είναι οι επίμαχες παρτίδες αρωμάτων που ανακαλούνται

Κωδικός αναφοράς 771/057/004, συσκευασία 30 ml (παρτίδες 41741 και 42181)

Κωδικός αναφοράς 3981/058/004, συσκευασία 100 ml (παρτίδα 42271).

Όπως τονίζεται από πλευράς εταιρείας «προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας και την ασφάλεια όλων των πελατών μας. Εάν έχετε αγοράσει αυτά τα προϊόντα —είτε από τα φυσικά καταστήματά μας είτε από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μας—, είναι σημαντικό να σταματήσετε να τα χρησιμοποιείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών ή σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η επιστροφή τους και η επακόλουθη επιστροφή χρημάτων. Δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσετε την απόδειξη.»

aroma anaklisi a8707

Πόσο θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές που αγόρασαν τις επίμαχες παρτίδες αρωμάτων

Κωδικός αναφοράς 771/057/004, συσκευασία 30 ml, τιμή 8,99€.

Κωδικός αναφοράς 3981/058/004, συσκευασία 100 ml, τιμή 17,99€.

