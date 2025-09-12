Το ΝΑΤΟ απαντά στην εισβολή των ρωσικά drones με «ανατολική φρουρά»

Από απόψε ξεκινούν οι επιχειρήσεις της «ανατολικής φρουράς».

Με μία νέα αποστολή, την «ανατολική φρουρά», απαντά το ΝΑΤΟ στην εισβολή των ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Και οι επιχειρήσεις της «ανατολικής φρουράς» ξεκινούν από το βράδυ της Παρασκευής.

Τις ανακοινώσεις για τη νέα αποστολή, με στόχο την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, έκαναν ο Μαρκ Ρούτε και ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

Η εισβολή των ρωσικών drones αποτέλεσε «τη μεγαλύτερη συγκέντρωση παραβιάσεων του νατοϊκού εναέριου χώρου που έχουμε δει, αλλά αυτό που συνέβη την Τετάρτη δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό», δήλωσε ο Ρούτε και σημείωσε ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί στη Ρουμανία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

«Αυξάνεται η συχνότητα της απερισκεψίας της Ρωσίας στον αέρα, κατά μήκος της ανατολικής μας πτέρυγας», επεσήμανε. Είτε αυτό γίνεται σκόπιμα, είτε όχι, είναι «επικίνδυνο και απαράδεκτο», τόνισε.

Τι είναι η «ανατολική φρουρά» του ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ ξεκινά μια νέα αποστολή, με την ονομασία «ανατολική φρουρά», προκειμένου να «ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση μας κατά μήκος της ανατολικής μας πτέρυγας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας.

Η αποστολή θα περιλαμβάνει «πλειάδα μέσων από συμμάχους, ανάμεσά τους η Δανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και άλλοι», συμπλήρωσε.

«Η ανατολική φρουρά θα προσθέσει ευελιξία και ισχύ. Θα καταστήσει σαφές ότι ως αμυντική συμμαχία, είμαστε πάντα έτοιμοι να αμυνθούμε», υπογράμμισε ο Ρούτε.

Ερωτηθείς για την ανατολική φρουρά, ο Γκρίνκεβιτς ανέφερε ότι θα έχει νέα μέσα, όπως μαχητικά αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία και F-16 από τη Δανία. Επίσης, θα έχει δυνατότητες αεράμυνας εδάφους, που θα χρειαστούν «νέο σχεδιασμό».

Με εντολή του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης, οι επιχειρήσεις της ανατολικής φρουράς ξεκινούν απόψε. «Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να τα συνδυάσουμε όλα με τις νέες συνεισφορές που έρχονται. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό και να βελτιώνουμε τον σχεδιασμό της επιχείρησης προχωρώντας, αλλά ξεκινά αμέσως», διευκρίνισε.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης υπεραμύνθηκε της αντίδρασης του ΝΑΤΟ στις παραβιάσεις των ρωσικών drones. Η Συμμαχία κατάφερε να «ενεργήσει αποφασιστικά σε ένα σημαντικό χρονοδιάγραμμα, για να εξαλείψει μεγάλο μέρος της απειλής», δήλωσε.

Όμως, συμπλήρωσε ότι η νέα αποστολή απαντά στη νέα απειλή, αναγνωρίζοντας ότι «η κλίμακα αυτής της εισβολής ήταν κάτι που δεν είχαμε δει έως τότε». «Είχαμε δει λίγα drones εδώ κι εκεί… αν ήταν κάτι τέτοιο, θα τα είχαμε πιάσει όλα. Αλλά με τον αριθμό που πέρασαν τα σύνορα, είναι ώρα για μία νέα προσέγγιση και πάντα μαθαίνουμε», πρόσθεσε ο Γκρίνκεβιτς.

«Όλοι ζούμε στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ»

Ο Μαρκ Ρούτε τόνισε πως η ανατολική πτέρυγα υπερασπίζεται όλη τη Συμμαχία. «Οι νεότεροι ρωσικοί πύραυλοι, όταν θα εκτοξευθούν, με ταχύτητα πενταπλάσια από του ήχου, θα χρειαστούν 5 ή 10 λεπτά περισσότερα για να φτάσουν στη Μαδρίτη ή το Λονδίνο, από όσο χρειάζονται για να φτάσουν στο Ταλίν ή το Βίλνιους», σημείωσε.

«Κατά αυτή την έννοια, ας συμφωνήσουμε ότι σε αυτή τη συμμαχία 32 χωρών, όλοι ζούμε στην ανατολική πτέρυγα», συμπλήρωσε.

Παρόμοια τοποθέτηση έκανε ο Γκρίνκεβιτς, αναφερόμενος στην εμπειρία του στη Μέση Ανατολή. «Με την εμβέλεια που μπορούν να καλύψουν αυτά τα drones και τα μονοπάτια που μπορούν να πάρουν, είμαστε όλοι ευάλωτοι. Οπότε, η ανατολική πτέρυγα αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας σε αυτό», δήλωσε.

«Αν αυτά τα drones περάσουν την πρώτη γραμμή άμυνας, μπορούν να συνδυαστούν με βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλες δυνατότητες, που θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη συμμαχία», προειδοποίησε.