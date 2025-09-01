Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 οι νεκροί, έκκληση για διεθνή βοήθεια (Εικόνες - Βίντεο)

Πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πιθανότατα ένιωσαν ισχυρή ή πολύ ισχυρή δόνηση κατά τη διάρκεια του σεισμού και των πρώτων πέντε μετασεισμών στο Αφγανιστάν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο σεισμός των 6 Ρίχτερ που «χτύπησε» το Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής είναι ένας από τους χειρότερους των τελευταίων ετών. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 800 και οι τραυματίες υπολογίζονται μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε 2.800, την ώρα που οι διασώστες αγωνίζονταν να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές για τυχόν εγκλωβισμένους.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ανακοίνωσε νωρίτερα τουλάχιστον 812 νεκρούς και 2.817 τραυματίες. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια λέγοντας ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νοσοκομεία, στέγη, τρόφιμα και καθαρό νερό καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη φρενήρεις επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον πιο θανατηφόρο σεισμό στο Αφγανιστάν από το 2015.

{https://twitter.com/osamabinjavaid/status/1962417080633811415}

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πιθανότατα ένιωσαν ισχυρή ή πολύ ισχυρή δόνηση κατά τη διάρκεια του σεισμού και των πρώτων πέντε μετασεισμών καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Θύματα και ζημιές υπάρχουν σε τουλάχιστον πέντε επαρχίες στο Αφγανιστάν, ενώ οι δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές στο Πακιστάν και την Ινδία. Ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Καμπούλ, έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα. «Χρειαζόμαστε βοήθεια γιατί εδώ πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα σπίτια τους», δήλωσε στο Reuters.

«Περάσαμε όλη τη νύχτα με φόβο και άγχος επειδή ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να συμβεί ένας άλλος σεισμός», είπε ο Ζιάουλ Χακ Μοχαμαντί, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αλ-Φάλαχ στην ανατολική πόλη Τζαλαλαμπάντ. Οι διασώστες αγωνίζονταν να φτάσουν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές που ήταν αποκομμένες από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κατά μήκος των πακιστανικών συνόρων, όπου τα πλινθόκτιστα σπίτια κατέρρευσαν από τον σεισμό.

«Η περιοχή του σεισμού επλήγη επίσης από έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες 24 με 48 ώρες, επομένως ο κίνδυνος κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων είναι επίσης αρκετά μεγάλος, γι' αυτό και πολλοί από τους δρόμους είναι αδιάβατοι», δήλωσε στο Reuters η Κέιτ Κάρεϊ, αξιωματούχος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNOCHA).

« Βρήκα ερείπια εκεί που ήταν το σπίτι μου » - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

«Σε κάθε σπίτι τουλάχιστον ένα άτομο έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί», δήλωσε στο AFP ο 55χρονος Γκουλ Μοχάμεντ Ρασούλι. Και ο ίδιος τραυματίστηκε. Η μυρωδιά του θανάτου αναμειγνύεται με τις κραυγές των γυναικών που κλαίνε και των φτυαριών που ξύνουν, καθώς οι διασώστες και οι κάτοικοι προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν κάποιον ακόμα ζωντανό, μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο 34xronow Ναμπιζάντα, βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του στο χωριό Μάζα Ντάρα στην επαρχία Κουνάρ όταν χτύπησε ο σεισμός. Προσπάθησε να καλέσει αμέσως την οικογένειά του, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Μου πήρε πάνω από 12 ώρες για να φτάσω στο χωριό μου, καθώς η πρόσβαση ήταν πολύ δύσκολη. Βρήκα ερείπια εκεί που ήταν το σπίτι μου», δήλωσε τηλεφωνικά στο Al Jazeera. Είπε ότι δεν μπορεί να καθαρίσει τα συντρίμμια επειδή δεν υπάρχει εξοπλισμό.

«Υπάρχει πολύς φόβος και ένταση... παιδιά και γυναίκες ούρλιαζαν. Δεν είχαμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο στη ζωή μας», δήλωσε ο Ιτζάζ Γιάαντ στο AFP.

Ο Μοσίντ Μομάντ πρόσθεσε ότι λόγω της καταστροφής ένα συνήθως δίωρο ταξίδι προς το χωριό Masood του Nurgal διήρκεσε οκτώ ώρες. «Τα κοντινά χωριά είναι προσβάσιμα μόνο με τα πόδια. Σχεδόν όλοι έχασαν μέλη της οικογένειάς τους εδώ», είπε, με τον αριθμό των νεκρών στο χωριό να εκτιμάται σε περίπου 250. «Τα περισσότερα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια. Οι ντόπιοι μας λένε ότι κανείς δεν έχει φτάσει σε κάποια από τα απομακρυσμένα χωριά για να διασώσει ανθρώπους λόγω της κακής πρόσβασης. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά συντετριμμένοι».

Την ίδια ώρα ο κίνδυνος μολύνσεων από τα νεκρά ζώα είναι έκδηλος. Οι ομάδες διάσωσης και οι αρχές προσπαθούν να θάψουν γρήγορα τα κουφάρια ζώων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των υδάτινων πόρων, δήλωσε η Κάρεϊ.

«Όλες οι ομάδες μας έχουν κινητοποιηθεί για να επιταχύνουν την παροχή βοήθειας, ώστε να μπορεί να παρασχεθεί ολοκληρωμένη και πλήρης υποστήριξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Αμπντούλ Μάτεν Κανί.

Οι εικόνες απο τα διεθνή πρακτορεία δείχνουν ελικόπτερα να μεταφέρουν τους πληγέντες, ενώ οι κάτοικοι βοηθούν τις δυνάμεις ασφαλείας και τους γιατρούς να μεταφέρουν τους τραυματίες σε ασθενοφόρα σε μια περιοχή με μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών. Στρατιωτικές ομάδες διάσωσης έχουν εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, με 40 πτήσεις να μεταφέρουν 420 τραυματίες και νεκρούς.

{https://twitter.com/WSJ/status/1962529145520263283}

Ο σεισμός ισοπέδωσε τρία χωριά στο Κουνάρ ενώ υπήρξαν σημαντικές ζημιές και πολλά άλλα, ανέφεραν οι αρχές. Τουλάχιστον 610 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κουνάρ και 12 στο Νανγκαρχάρ, πρόσθεσαν.

Αυτός ήταν ο τρίτος μεγάλος φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία το 2021, όταν αποσύρθηκαν οι ξένες δυνάμεις. Τότε ξεκίνησαν οι περικοπές στη διεθνή χρηματοδότηση που αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος των κυβερνητικών οικονομικών.

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας λένε ότι οι κρίσεις σε άλλα μέρη του κόσμου, μαζί με την απογοήτευση των δωρητών για τις πολιτικές των Ταλιμπάν απέναντι στις γυναίκες, έχουν προκαλέσει τις περικοπές στη χρηματοδότηση. Ακόμη και η ανθρωπιστική βοήθεια, που αποσκοπεί στην παράκαμψη των πολιτικών θεσμών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών, έχει συρρικνωθεί στα 767 εκατομμύρια δολάρια φέτος, από 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Εκκλήσεις για χρηματοδότηση

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι αγωνίζονται σε μια ξεχασμένη κρίση στο Αφγανιστάν, όπου τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι πάνω από τον μισό πληθυσμό έχει επείγουσα ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

{https://twitter.com/ChibuoyiSmiley/status/1962402221196247382}

Αργότερα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια για την ανακούφιση από τις καταστροφές «σύμφωνα με τις ανάγκες του Αφγανιστάν και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, ανακοίνωσε ότι είχε παραδώσει 1.000 οικογενειακές σκηνές στην Καμπούλ και μετέφερε 15 τόνους τροφίμων στο Κουνάρ ενώ από την τρίτη θα ακολουθήσει επιπλέον υλικό.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι η αποστολή του στο Αφγανιστάν προετοιμάζεται να βοηθήσει όσους βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Ο σεισμός με τους 1.000 νεκρούς

Το 2022 ένας σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σκότωσε 1.000 ανθρώπους στην ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν. Ήταν η πρώτη μεγάλη φυσική καταστροφή που αντιμετώπισε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Αξιωματούχοι ανθρωπιστικών οργανώσεων και ντόπιοι λένε ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη δυτική πόλη Χεράτ, πολλά χωριά εξακολουθούν να ανακάμπτουν και να ζουν σε προσωρινές κατασκευές. Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε θανατηφόρους σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Χίντου Κους, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

{https://twitter.com/Globupdate/status/1962427093565767871}

Οι σεισμοί στο Αφγανιστάν τείνουν να είναι τόσο θανατηφόροι λόγω των κτιριακών κατασκευών που είναι συχνά ευάλωτες σε δονήσεις. Σημαντικό μειονέκτημα είναι και ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στο Χίντου Κους, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γουόκερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) του ΟΗΕ ανέφερε ότι τα μέλη του προσωπικού του βρίσκονται επί τόπου σε περιοχές του Αφγανιστάν που έχουν πληγεί από σεισμούς και παλεύουν ώστε να φτάσουν τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.

{https://twitter.com/WFP/status/1962476040611152183}

Με πληροφορίες του Al Jazeera/Reuters/AFP