Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Η εξήγηση Παπαδόπουλου για την εκατόμβη νεκρών

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Η εξήγηση Παπαδόπουλου για την εκατόμβη νεκρών Φωτογραφία: AP/Wahidullah Kakar
Ο μεγάλος σεισμός στο Αφγανιστάν ισοπέδωσε ολόκληρα χωριά και άφησε πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο να εξηγεί τους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στο σκηνικό της καταστροφής

Ο καταστροφικός σεισμός των 6 Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και δεκάδες χωριά ισοπεδωμένα. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του για τοι ισχυρό σεισμό σημείωσε ότι ο τραγικός απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές και οι τεράστιες καταστροφές δεν εξηγούνται μόνο από το μέγεθος του σεισμού, αλλά από μια σειρά παραγόντων που πολλαπλασίασαν τις συνέπειες.

«Η μεγάλη καταστροφή οφείλεται όχι μόνο στο μέγεθος του σεισμού (6,0) αλλά και στην πολύ κακή ποιότητα των κατασκευών, φτιαγμένων από λάσπη και πλίνθους. Επιπλέον, ο σεισμός συνέβη νύχτα, οπότε οι κάτοικοι πλακώθηκαν μαζικά από τα καταρρέοντα κτίρια», εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος.

Όπως υπογράμμισε, περισσότερα στοιχεία θα προκύψουν από την επιστημονική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο ήδη διαφαίνεται ότι ο συνδυασμός γεωλογικών και κοινωνικών παραγόντων μετέτρεψε μια σεισμική δόνηση μέτριου μεγέθους σε ανθρωπιστική τραγωδία.

Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν, όπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες». Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία αυτή, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα. «Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ. «Ηταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02SaNKgZMVpx1UEMFwcLbD3Ru5wFHrETnT78wM2bwrQaNBEM28WhoXWb6M9V1q2pdxl&id=100014233710134}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

Ελλάδα
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 οι νεκροί, έκκληση για διεθνή βοήθεια (Εικόνες - Βίντεο)

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 οι νεκροί, έκκληση για διεθνή βοήθεια (Εικόνες - Βίντεο)

Διεθνή
Αττική: 14 νεκροί από τροχαία μόνο τον Αύγουστο - 17 σοβαρά τραυματίες

Αττική: 14 νεκροί από τροχαία μόνο τον Αύγουστο - 17 σοβαρά τραυματίες

Ελλάδα
Εκατόμβη νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν: Εκατοντάδες θύματα, κατέρρευσαν σπίτια φτιαγμένα από λάσπη (Βίντεο)

Εκατόμβη νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν: Εκατοντάδες θύματα, κατέρρευσαν σπίτια φτιαγμένα από λάσπη (Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

healthstat.gr
Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

healthstat.gr