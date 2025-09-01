Σεισμός στο Αφγανιστάν: Η εξήγηση Παπαδόπουλου για την εκατόμβη νεκρών

Ο μεγάλος σεισμός στο Αφγανιστάν ισοπέδωσε ολόκληρα χωριά και άφησε πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο να εξηγεί τους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στο σκηνικό της καταστροφής

Ο καταστροφικός σεισμός των 6 Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και δεκάδες χωριά ισοπεδωμένα. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του για τοι ισχυρό σεισμό σημείωσε ότι ο τραγικός απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές και οι τεράστιες καταστροφές δεν εξηγούνται μόνο από το μέγεθος του σεισμού, αλλά από μια σειρά παραγόντων που πολλαπλασίασαν τις συνέπειες.

«Η μεγάλη καταστροφή οφείλεται όχι μόνο στο μέγεθος του σεισμού (6,0) αλλά και στην πολύ κακή ποιότητα των κατασκευών, φτιαγμένων από λάσπη και πλίνθους. Επιπλέον, ο σεισμός συνέβη νύχτα, οπότε οι κάτοικοι πλακώθηκαν μαζικά από τα καταρρέοντα κτίρια», εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος.

Όπως υπογράμμισε, περισσότερα στοιχεία θα προκύψουν από την επιστημονική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο ήδη διαφαίνεται ότι ο συνδυασμός γεωλογικών και κοινωνικών παραγόντων μετέτρεψε μια σεισμική δόνηση μέτριου μεγέθους σε ανθρωπιστική τραγωδία.

Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν, όπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες». Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία αυτή, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα. «Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ. «Ηταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02SaNKgZMVpx1UEMFwcLbD3Ru5wFHrETnT78wM2bwrQaNBEM28WhoXWb6M9V1q2pdxl&id=100014233710134}