Επέστρεψε στη Βαρκελώνη η Τούνμπεργκ - Αναβάλλεται η αποστολή βοήθειας στη Γάζα (Βίντεο)

Η αποστολή με την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και τον ηθοποιό του Game of Thrones, Λίαμ Κάνινγκχαμ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ο μικρός στόλος που μετέφερε την Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους ακτιβιστές, από τη Βαρκελώνη στη Λωρίδα της Γάζας επέστρεψε λόγω θυελλώδους καιρού, δήλωσαν οι διοργανωτές τη Δευτέρα. Δεν υπήρξε καμία πληροφορία για το πότε θα προσπαθήσουν ξανά.

«Λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήσαμε μια θαλάσσια δοκιμή και στη συνέχεια επιστρέψαμε στο λιμάνι μέχρι να περάσει η καταιγίδα» είπαν οι διοργανωτές της αποστολής που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Παγκόσμιος Στολίσκος Sumud σκοπεύει να προσπαθήσει να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού εδάφους και να φέρει ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα, νερό και φάρμακα στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας.

«Η ιστορία εδώ αφορά στην Παλαιστίνη», δήλωσε η Τούνμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου στη Βαρκελώνη. «Η ιστορία εδώ αφορά στο πώς οι άνθρωποι στερούνται σκόπιμα τα πολύ βασικά μέσα επιβίωσης».

{https://www.instagram.com/globalsumudflotilla/p/DODa0FMCMAA/}

Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η πόλη της Γάζας βρίσκεται σε λιμό και ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα αντιμετωπίζουν καταστροφικά επίπεδα πείνας. Ο πόλεμος μετρά ήδη πάνω από 63.000 νεκρούς, τουλάχιστον 332 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει από υποσιτισμό, ανάμεσά τους και 124 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

{https://www.instagram.com/politikmnte/reel/DOB5Q4sD-cf/}

Η θαλάσσια νηοπομπή, που αποτελείται από περίπου 20 σκάφη και αντιπροσωπείες από 44 χώρες, έχει προγραμματιστεί να συνοδεύεται από επιπλέον πλοία από λιμάνια της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Τυνησίας καθώς θα διασχίζει τη διαδρομή της από τη δυτική Μεσόγειο προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι διοργανωτές.

Η Τούνμπεργκ και ο ηθοποιός του «Game of Thrones», Λίαμ Κάνινγκχαμ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, Άντα Κολάου, δημοσιογράφοι και πολιτικοί είναι μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

«Είναι πολύ σαφές ότι το Ισραήλ παραβιάζει συνεχώς το διεθνές δίκαιο είτε επιτιθέμενο είτε παρανόμως αναχαιτίζοντας τα σκάφη σε διεθνή ύδατα, είτε εμποδίζοντας συνεχώς την ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει», δήλωσε η Τούνμπεργκ σε συνέντευξή της στο Associated Press το Σάββατο.

Δεν είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, που η Τούνμπεργκ και ο Κάνινχαμ θα επιχειρήσουν να φτάσουν στη Γάζα φέτος. Τον περασμένο Ιούνιο η Σουηδή ακτιβίστρια απελάθηκε όταν το πλοίο στο οποίο ταξίδευε με 11 άλλα άτομα, το Madleen, το σταμάτησε ο ισραηλινός στρατός.

{https://www.instagram.com/p/DODNSsSEYFI/?hl=el}

Στα τέλη Ιουλίου, ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε ένα άλλο πλοίο βοήθειας, συνέλαβε 21 διεθνείς ακτιβιστές και δημοσιογράφους και κατάσχεσε το φορτίο του, συμπεριλαμβανομένων βρεφικών τροφών, τροφίμων και φαρμάκων, σύμφωνα με τον Συνασπισμό του Στόλου της Ελευθερίας.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα σύντομα θα σταματήσει ή θα επιβραδύνει την ανθρωπιστική βοήθεια σε τμήματα της βόρειας Γάζας, καθώς επεκτείνει τη στρατιωτική της επίθεση εναντίον της Χαμάς, μια ημέρα αφότου η πόλη κηρύχθηκε σε εμπόλεμη ζώνη.

Με πληροφορίες του CBS/AP