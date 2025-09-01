Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Οι Γερμανοί αποχαιρετούν το κοινωνικό κράτος: «Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας» τονίζει ο Μερτς

Οι Γερμανοί αποχαιρετούν το κοινωνικό κράτος: «Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας» τονίζει ο Μερτς Φωτογραφία: AP Photo/Markus Schreiber
Ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τονίζει πως «εδώ και χρόνια οι Γερμανοί ζουν... πάνω από τις δυνατότητές τους».

Με προκλήσεις ξεκινά ο Σεπτέμβριος για την κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) - υπό τον Φρίντριχ Μερτς - με αιχμή τη συγκράτηση ή ακόμη και τη μείωση των κοινωνικών παροχών, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δαπάνη του γερμανικού προϋπολογισμού (περίπου 180 δισ. ευρώ για το 2025).

Το πρώτο βήμα θα είναι πιθανότατα, όπως διαβάζουμε στο DW, το «πάγωμα» του Bürgergeld - «επίδομα του πολίτη» - για το 2025 και το 2026.

Το επίδομα διαβίωσης δεν θεωρείται ιδιαίτερα γενναιόδωρο, ωστόσο αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για όλο και μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων: ένας ενήλικος λαμβάνει 563 ευρώ μηνιαίως και για κάθε παιδί 357 - 471 ευρώ, ανάλογα με την ηλικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκατόμβη νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν: Εκατοντάδες θύματα, κατέρρευσαν σπίτια φτιαγμένα από λάσπη (Βίντεο)

Εκατόμβη νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν: Εκατοντάδες θύματα, κατέρρευσαν σπίτια φτιαγμένα από λάσπη (Βίντεο)

Διεθνή
Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Διεθνή

Ο Μερτς προειδοποιεί ότι οι κοινωνικές δαπάνες αυξάνονται - κατά 15% μόνο το 2025 - και τονίζει πως το σύστημα, όπως είναι σήμερα, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με τα εσωτερικά έσοδα.

Η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, από την αριστερή πτέρυγα του SPD, χαρακτήρισε τη συζήτηση για το «ακριβό κράτος δικαίου» υπερβολική, αλλά συμφώνησε με το πάγωμα των κοινωνικών επιδομάτων, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Αριστεράς (Die Linke).

«Ο πληθωρισμός επιμένει, οι τιμές αυξάνονται, ήδη σήμερα ο κόσμος δεν έχει λεφτά» επισημαίνει ο συμπρόεδρος της Αριστεράς Γιαν φαν Άκεν. «Έχω την εντύπωση ότι το SPD υποχωρεί ατάκτως μπροστά στον Μερτς, που μας λέει ότι "δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε το κοινωνικό κράτος". Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε τόσους δισεκατομμυριούχους…».

Ο επικεφαλής του SPD Λαρς Κλίνγκμπαϊλ καλείται τώρα να ισορροπήσει μεταξύ κοινωνικής ευαισθησίας και δημοσιονομικής ανάγκης. Υποστηρίζει όχι μόνο το πάγωμα των επιδομάτων, αλλά και την αναθεώρηση της νομοθεσίας, ώστε να προβλέπονται κυρώσεις ή περικοπές για όσους δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Δεν είναι σωστό να λαμβάνει κάποιος χρήματα από το κράτος και να μην κάνει τίποτα», τονίζει.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Σάκης Αρναούτογλου στο Dnews - Ομοσπονδιακή Ευρώπη: H αναγκαιότητα πίσω από τον νέο προϋπολογισμό

Σάκης Αρναούτογλου στο Dnews - Ομοσπονδιακή Ευρώπη: H αναγκαιότητα πίσω από τον νέο προϋπολογισμό

Πολιτική
Μακρόν: Ο Πούτιν θα έχει ξεγελάσει ξανά τον Τραμπ, αν δεν δεσμευτεί για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Μακρόν: Ο Πούτιν θα έχει ξεγελάσει ξανά τον Τραμπ, αν δεν δεσμευτεί για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Διεθνή
Μερτς: Δεν θα υπάρξει συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Μερτς: Δεν θα υπάρξει συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Διεθνή
Γερμανία, Βρετανία, και Λιθουανία σε «γραμμή» υπερπαραγωγής όπλων

Γερμανία, Βρετανία, και Λιθουανία σε «γραμμή» υπερπαραγωγής όπλων

Διεθνή

NETWORK

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

ienergeia.gr
Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

ienergeia.gr
ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

healthstat.gr
Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

healthstat.gr
«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

healthstat.gr
Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

ienergeia.gr
Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

ienergeia.gr