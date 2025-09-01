Οι Γερμανοί αποχαιρετούν το κοινωνικό κράτος: «Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας» τονίζει ο Μερτς

Ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τονίζει πως «εδώ και χρόνια οι Γερμανοί ζουν... πάνω από τις δυνατότητές τους».

Με προκλήσεις ξεκινά ο Σεπτέμβριος για την κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) - υπό τον Φρίντριχ Μερτς - με αιχμή τη συγκράτηση ή ακόμη και τη μείωση των κοινωνικών παροχών, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δαπάνη του γερμανικού προϋπολογισμού (περίπου 180 δισ. ευρώ για το 2025).

Το πρώτο βήμα θα είναι πιθανότατα, όπως διαβάζουμε στο DW, το «πάγωμα» του Bürgergeld - «επίδομα του πολίτη» - για το 2025 και το 2026.

Το επίδομα διαβίωσης δεν θεωρείται ιδιαίτερα γενναιόδωρο, ωστόσο αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για όλο και μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων: ένας ενήλικος λαμβάνει 563 ευρώ μηνιαίως και για κάθε παιδί 357 - 471 ευρώ, ανάλογα με την ηλικία.

Ο Μερτς προειδοποιεί ότι οι κοινωνικές δαπάνες αυξάνονται - κατά 15% μόνο το 2025 - και τονίζει πως το σύστημα, όπως είναι σήμερα, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με τα εσωτερικά έσοδα.

Η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, από την αριστερή πτέρυγα του SPD, χαρακτήρισε τη συζήτηση για το «ακριβό κράτος δικαίου» υπερβολική, αλλά συμφώνησε με το πάγωμα των κοινωνικών επιδομάτων, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Αριστεράς (Die Linke).

«Ο πληθωρισμός επιμένει, οι τιμές αυξάνονται, ήδη σήμερα ο κόσμος δεν έχει λεφτά» επισημαίνει ο συμπρόεδρος της Αριστεράς Γιαν φαν Άκεν. «Έχω την εντύπωση ότι το SPD υποχωρεί ατάκτως μπροστά στον Μερτς, που μας λέει ότι "δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε το κοινωνικό κράτος". Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε τόσους δισεκατομμυριούχους…».

Ο επικεφαλής του SPD Λαρς Κλίνγκμπαϊλ καλείται τώρα να ισορροπήσει μεταξύ κοινωνικής ευαισθησίας και δημοσιονομικής ανάγκης. Υποστηρίζει όχι μόνο το πάγωμα των επιδομάτων, αλλά και την αναθεώρηση της νομοθεσίας, ώστε να προβλέπονται κυρώσεις ή περικοπές για όσους δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Δεν είναι σωστό να λαμβάνει κάποιος χρήματα από το κράτος και να μην κάνει τίποτα», τονίζει.