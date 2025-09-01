Games
Εκατόμβη νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν: Εκατοντάδες θύματα, κατέρρευσαν σπίτια φτιαγμένα από λάσπη (Βίντεο)

Εκατόμβη νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν: Εκατοντάδες θύματα, κατέρρευσαν σπίτια φτιαγμένα από λάσπη (Βίντεο) Φωτογραφία: Saifullah Zahir/ΑP
Ελικόπτερα μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

Τραγικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα.

Ανακοινώνοντας τον νέο απολογισμό στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ διευκρίνισε ότι 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες έχουν καταγραφεί μόνο στην επαρχία Κουνάρ, όπου τρία χωριά ισοπεδώθηκαν, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Άλλοι 12 νεκροί και 255 τραυματίες έχουν εντοπιστεί στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, όπου βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού ο οποίος είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=mgT_QfTwVU0}

Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου τα σπίτια που είναι κατασκευασμένα από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν λόγω του σεισμού.

{https://www.youtube.com/watch?v=UFWdMvJ56EY}

Ο σεισμός, που σημειώθηκε μέσα στη νύκτα, ήταν πολύ ισχυρός, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πέντε μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων ήταν 5,2 βαθμών.

Δημοσιογράφοι του AFP ένιωσαν τις δονήσεις στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

AP25240694447071 85c2a

Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=-7fLikbOUxk}

Δρόμοι έχουν αποκλειστεί λόγω κατολισθήσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Οι ντόπιοι περιέγραψαν τον σεισμό ως έναν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα.

Νέα τραγωδία

Στο μεταξύ η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, ένας σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν, ακολουθούμενος από ισχυρούς μετασεισμούς. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εκτίμησε ότι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ωστόσο, τα θύματα ήταν περίπου 1.500.

{https://www.youtube.com/watch?v=VXPDyV-IsXk}

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους 1.000 ανθρώπους το 2024.

Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές.

AP25240694444812 76b35

Ο ΟΗΕ στο Αφγανιστάν αναφέρει στον λογαριασμό του στο Χ:

«Ο ΟΗΕ στο Αφγανιστάν είναι βαθιά συγκλονισμένος από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν. Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου, παρέχοντας επείγουσα βοήθεια και υποστήριξη για τη διάσωση ζωών. Οι σκέψεις μας είναι με τις πληγείσες κοινότητες».

{https://x.com/unafghanistan/status/1962374477519446047}

