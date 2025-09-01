Το Πεκίνο αντίβαρο στην Αμερική του Τραμπ: Αγκαλιές και χαμόγελα Πούτιν - Σι - Μόντι

Είκοσι ηγέτες - μεταξύ των οποίων ο Πούτιν, ο Ιρανός Πεζεσκιάν και ο Μόντι - συναντώνται για ένα φόρουμ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Πεκίνου να παρουσιαστεί ως αξιόπιστο αντίβαρο των ΗΠΑ.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε την Κυριακή μια μεγάλη ομάδα ξένων αξιωματούχων για συναντήσεις, σε μια προσπάθεια να συνενώσει τις περιφερειακές δυνάμεις που ασφυκτιούν από την παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τη Ρωσία, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο από τη Λευκορωσία και ο Ναρέντρα Μόντι από την Ινδία είναι μεταξύ των 20 ξένων ηγετών που παρακολουθούν τη διήμερη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), του φόρουμ που αποτελεί βασικό μέρος της εκστρατείας της Κίνας να παρουσιαστεί ως αξιόπιστος εταίρος και αντίβαρο στην απρόβλεπτη πολιτική των ΗΠΑ σε έναν ολοένα πιο πολυπολικό κόσμο.

Η συμμετοχή του Μόντι - η πρώτη του επίσκεψη στη χώρα εδώ και επτά χρόνια - αποτελεί ιδιαίτερο ορόσημο στην προσπάθεια του Πεκίνου να αποκαταστήσει σχέσεις με έναν επιδραστικό εταίρο των ΗΠΑ που έχει αποξενωθεί λόγω των δασμών του Τραμπ, ενώ η σύνοδος κορυφής της SCO αποτελεί επίσης την πρώτη ευκαιρία για τους ηγέτες να συναντηθούν μετά την σύνοδο Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στην ομιλία του ο Κινέζος ηγέτης παρουσίασε τη χώρα του ως δύναμη που στοχεύει στην παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, ενώ δεσμεύτηκε να διαθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τους εταίρους της, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Τραμπ διεξάγει έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, συρρικνώνοντας παράλληλα τη διεθνή βοήθεια στο πλαίσιο της πολιτικής του «Πρώτα η Αμερική».

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των τεράστιων αγορών μας και τη συμπληρωματικότητα της οικονομίας μεταξύ των κρατών μελών και να βελτιώσουμε τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων», δήλωσε ο Σι στους παγκόσμιους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στην κινεζική λιμενική πόλη Τιαντζίν για σύνοδο της υποστηριζόμενης από το Πεκίνο και τη Μόσχα Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO).

Ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύτηκε να διαθέσει φέτος 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) σε επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη της SCO και επιπλέον 10 δισεκατομμύρια γιουάν (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε δάνεια σε μια κοινοπραξία τραπεζών της SCO. Κάλεσε επίσης στη δημιουργία μιας Τράπεζας Ανάπτυξης της SCO το συντομότερο δυνατό, για να στηριχθεί η ασφάλεια και η οικονομική συνεργασία στο πλαίσιο του μπλοκ.

Χωρίς να αναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Σι δεσμεύτηκε να αντιταχθεί στον «ηγεμονισμό», στη «νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου» και στις «πρακτικές εκφοβισμού».

Αυτές οι φράσεις χρησιμοποιούνται συχνά από τον Σι για να επικρίνει αυτό που θεωρεί ότι είναι ένας κόσμος κυριαρχούμενος από τις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους τους. Καθώς ο Τραμπ απειλεί τα έθνη με τον παγκόσμιο εμπορικό του πόλεμο, τις αποσύρσεις από διεθνείς οργανισμούς και τη συρρίκνωση της διεθνούς βοήθειας, το Πεκίνο κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο για την υπονόμευση της διεθνούς τάξης που προσπάθησε στο παρελθόν να οικοδομήσει - βλέποντας στη σημερινή συγκυρία μια ευκαιρία να προωθήσει τη δική του εναλλακτική οπτική.

Ακόμη και αν η συνάντηση στο Τιαντζίν αποφέρει λίγα αποτελέσματα, οι αναλυτές εξηγούν πως και μόνο η συμμετοχή ορισμένων κυβερνήσεων και ηγετών - όπως ο Πούτιν και ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν - είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποδεικνύει πως δεν είναι απομονωμένοι παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Το briefing για τη συνάντηση στην Αλάσκα

Τη Δευτέρα ο Πούτιν χρησιμοποίησε την ομιλία του στη σύνοδο κορυφής της SCO για να επαναλάβει τα επιχειρήματά του σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η κρίση «δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, αλλά ως συνέπεια ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση».

Ο Ρώσος ηγέτης επαίνεσε τις προσπάθειες της Κίνας και της Ινδίας για τη διευκόλυνση της επίλυσης της κρίσης και περιέγραψε την «κατανόηση» που επιτεύχθηκε με τον Τραμπ στη συνάντηση της Αλάσκας, κάνοντας λόγο για «άνοιγμα του δρόμου προς την ειρήνη στην Ουκρανία».

«Κατά τις διμερείς συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο, θα ενημερώσω φυσικά τους συναδέλφους μου με περισσότερες λεπτομέρειες και διεξοδικά για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στην Αλάσκα», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι είχε ήδη ενημερώσει τον Σι «με λεπτομέρειες» κατά τη διάρκεια γεύματος την Κυριακή.

Σημειώνεται πως η Κίνα έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα διπλωματικής και οικονομικής στήριξης για το καθεστώς Πούτιν από τις πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία, ακόμη και αν δηλώνει ουδετερότητα στη σύγκρουση. Κινεζικές εταιρείες αγόρασαν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου σε έκπτωση και προσέφεραν κρίσιμη εμπορική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων αγαθών διπλής χρήσης, τα οποία, σύμφωνα με δυτικούς ηγέτες, έχουν ενισχύσει τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Τραμπ απείλησε με αντίποινα αυτή τη συνεργασία, σημειώνοντας πως η Κίνα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικούς δασμούς στα προϊόντα της αν συνέχιζε να αγοράζει καύσιμα από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παρότι ωστόσο οι ΗΠΑ επέβαλαν πράγματι τέτοιες κυρώσεις στην Ινδία την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι στιγμής έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή αυτής της απειλής, καθώς επιδιώκουν μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο.

Ο Ινδός ηγέτης συναντήθηκε με τον Σι την Κυριακή στην πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά από επτά χρόνια, καθώς και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν αυστηρούς δασμούς από τις ΗΠΑ, αλλά και οχλήσεις για τις σχέσεις τους με τη Ρωσία.

Τη Δευτέρα, ο Μόντι υπογράμμισε τις άριστες σχέσεις του τόσο με τον οικοδεσπότη του όσο και με τον Ρώσο ηγέτη στη σύνοδο κορυφής της SCO, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν πριν οι δύο περπατήσουν χέρι-χέρι για να χαιρετήσουν τον Σι. Οι τρεις ηγέτες στη συνέχεια αντάλλαξαν μερικές κουβέντες γεμάτες χαμόγελα.

Με πληροφορίες από Washington Post και CNN