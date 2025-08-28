Γερμανία, Βρετανία, και Λιθουανία σε «γραμμή» υπερπαραγωγής όπλων

Ο κολοσσός των όπλων Rheinmetall εγκαινίασε το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών της Ευρώπης.

Σε μια περίοδο που οι αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης αποτελούν αντικείμενο έντονων συζητήσεων, εγκανιάστηκε στη Γερμανία το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών της «γηραιάς» ηπείρου, ενώ ανάλογες εγκαταστάσεις όπλων ετοιμάζονται τόσο στη Βρετανία, όσο και στη Λιθουανία.

Ο κολοσσός της κατασκευής όπλων Rheinmetall εγκαινίασε την Τετάρτη το νέο εργοστάσιό της στο Ούντερλους της βόρειας Γερμανίας. Όταν φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων του, θα είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης.

Παρόμοια εργοστάσια θα μπορούσαν να κατασκευαστούν γρήγορα, για να δημιουργηθεί ένα «πανευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα», δήλωσε ο Άρμιν Πάπεργκερ, ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall, ο οποίος εγκαινίασε το εργοστάσιο παρουσία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Χώρες όπως η Λιθουανία και η Βρετανία ήδη αναπτύσσουν τέτοια εργοστάσια, επεσήμανε ο Πάπεργκερ. Σημειώνεται πως τον Ιούνιο η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει έξι νέα εργοστάσια πυρομαχικών. Στη Λιθουανία, η Rheinmetall σε συνεργασία με εταιρείες της χώρας αναπτύσσουν εργοστάσιο πυρομαχικών που αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του 2027.

Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης η Ρουμανία, η Λετονία και η Ουκρανία να «βρεθούν ακόμα πιο αποφασιστικά σε θέση να παράγουν επειγόντως απαραίτητο προστατευτικό και αμυντικό εξοπλισμό», υπογράμμισε ο Πάπεργκερ.

Παραγωγή σε Ρουμανία και Βουλγαρία

Χθες, Τετάρτη, η Ρουμανία υπέγραψε με τη Rheinmetall συμφωνία- πλαίσιο για την κατασκευή πυρίτιδας, έναντι 535 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δύο πλευρές θα κατασκευάζουν την πυρίτιδα που είναι απαραίτητη για τις αμυντικές ανάγκες τόσο της χώρας, όσο και όλης της περιοχής, ανέφερε ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας.

Η κατασκευή του εργοστασίου θα ξεκινήσει το 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια, ενώ θα έχει 700 εργαζόμενους.

Μία ημέρα νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι η Rheinmetall σχεδιάζει από κοινού με τη Βουλγαρία παραγωγή πυρίτιδας, γομώσεων και βλημάτων πυροβολικού 155mm, σε μια επένδυση που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Μεγάλος νικητής του επανεξοπλισμού η Rheinmetall

Το νέο εργοστάσιο στο Ούντερλους αποτελεί επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να έχει 500 εργαζόμενους. Φέτος υπολογίζεται ότι θα κατασκευάσει 25.000 παρτίδες πυρομαχικών και θα φτάσει τα 350.000 βλήματα πυροβολικού ετησίως έως το 2027. Η εταιρεία επίσης κατασκευάζει στο ίδιο σημείο εγκατάσταση για κινητήρες πυραύλων και πιθανόν για εκρηκτικές κεφαλές.

Συνολικά, η Rheinmetall κατασκευάζει περίπου 700.000 βλήματα πυροβολικού σε διάφορα εργοστάσια στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το όνομα του Πάπεργκερ βρέθηκε στην επικαιρότητα πέρυσι, όταν έγινε γνωστό ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκάλυψαν ρωσικό σχέδιο για τη δολοφονία του CEO της Rheinmetall, λόγω των όπλων της αμυντικής βιομηχανίας που στέλνονται στην Ουκρανία.

Η εταιρεία με έδρα το Ντίσελντορφ έχει αναδειχθεί ένας από τους μεγαλύτερους νικητές της τεράστιας προσπάθειας για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Ετοιμάζεται για τεράστιες παραγγελίες για άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, αφού ο Φρίντριχ Μερτς αποφάσισε τη μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών της Γερμανίας.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian, Financial Times, Φωτογραφίες: AP