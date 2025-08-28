Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Γερμανία, Βρετανία, και Λιθουανία σε «γραμμή» υπερπαραγωγής όπλων

Γερμανία, Βρετανία, και Λιθουανία σε «γραμμή» υπερπαραγωγής όπλων Φωτογραφία: AP Photo/Markus Schreiber
Ο κολοσσός των όπλων Rheinmetall εγκαινίασε το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών της Ευρώπης.

Σε μια περίοδο που οι αμυντικές δυνατότητες της Ευρώπης αποτελούν αντικείμενο έντονων συζητήσεων, εγκανιάστηκε στη Γερμανία το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών της «γηραιάς» ηπείρου, ενώ ανάλογες εγκαταστάσεις όπλων ετοιμάζονται τόσο στη Βρετανία, όσο και στη Λιθουανία.

Ο κολοσσός της κατασκευής όπλων Rheinmetall εγκαινίασε την Τετάρτη το νέο εργοστάσιό της στο Ούντερλους της βόρειας Γερμανίας. Όταν φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων του, θα είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης.

Παρόμοια εργοστάσια θα μπορούσαν να κατασκευαστούν γρήγορα, για να δημιουργηθεί ένα «πανευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα», δήλωσε ο Άρμιν Πάπεργκερ, ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall, ο οποίος εγκαινίασε το εργοστάσιο παρουσία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Χώρες όπως η Λιθουανία και η Βρετανία ήδη αναπτύσσουν τέτοια εργοστάσια, επεσήμανε ο Πάπεργκερ. Σημειώνεται πως τον Ιούνιο η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει έξι νέα εργοστάσια πυρομαχικών. Στη Λιθουανία, η Rheinmetall σε συνεργασία με εταιρείες της χώρας αναπτύσσουν εργοστάσιο πυρομαχικών που αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του 2027.

Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης η Ρουμανία, η Λετονία και η Ουκρανία να «βρεθούν ακόμα πιο αποφασιστικά σε θέση να παράγουν επειγόντως απαραίτητο προστατευτικό και αμυντικό εξοπλισμό», υπογράμμισε ο Πάπεργκερ.

opla1_baa33.jpg

opla2_faa42.jpg

Παραγωγή σε Ρουμανία και Βουλγαρία

Χθες, Τετάρτη, η Ρουμανία υπέγραψε με τη Rheinmetall συμφωνία- πλαίσιο για την κατασκευή πυρίτιδας, έναντι 535 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δύο πλευρές θα κατασκευάζουν την πυρίτιδα που είναι απαραίτητη για τις αμυντικές ανάγκες τόσο της χώρας, όσο και όλης της περιοχής, ανέφερε ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας.

Η κατασκευή του εργοστασίου θα ξεκινήσει το 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια, ενώ θα έχει 700 εργαζόμενους.

Μία ημέρα νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι η Rheinmetall σχεδιάζει από κοινού με τη Βουλγαρία παραγωγή πυρίτιδας, γομώσεων και βλημάτων πυροβολικού 155mm, σε μια επένδυση που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

opla3_4dc63.jpg

opla4_31d1d.jpg

Μεγάλος νικητής του επανεξοπλισμού η Rheinmetall

Το νέο εργοστάσιο στο Ούντερλους αποτελεί επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να έχει 500 εργαζόμενους. Φέτος υπολογίζεται ότι θα κατασκευάσει 25.000 παρτίδες πυρομαχικών και θα φτάσει τα 350.000 βλήματα πυροβολικού ετησίως έως το 2027. Η εταιρεία επίσης κατασκευάζει στο ίδιο σημείο εγκατάσταση για κινητήρες πυραύλων και πιθανόν για εκρηκτικές κεφαλές.

Συνολικά, η Rheinmetall κατασκευάζει περίπου 700.000 βλήματα πυροβολικού σε διάφορα εργοστάσια στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

opla5_50892.jpg

Το όνομα του Πάπεργκερ βρέθηκε στην επικαιρότητα πέρυσι, όταν έγινε γνωστό ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκάλυψαν ρωσικό σχέδιο για τη δολοφονία του CEO της Rheinmetall, λόγω των όπλων της αμυντικής βιομηχανίας που στέλνονται στην Ουκρανία.

Η εταιρεία με έδρα το Ντίσελντορφ έχει αναδειχθεί ένας από τους μεγαλύτερους νικητές της τεράστιας προσπάθειας για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Ετοιμάζεται για τεράστιες παραγγελίες για άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, αφού ο Φρίντριχ Μερτς αποφάσισε τη μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών της Γερμανίας.

opla6_2a2c1.jpg

opla7_7484c.jpg

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian, Financial Times, Φωτογραφίες: AP

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Όπλα και πυρομαχικά εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

Όπλα και πυρομαχικά εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

Ελλάδα
Γαλλικό σοκ για την Αθήνα

Γαλλικό σοκ για την Αθήνα

Πολιτική
Η αλλαγή τόνου από την Ουάσιγκτον «λυγίζει» τις αμυντικές μετοχές - Σε χαμηλό τετραμήνου η Theon International

Η αλλαγή τόνου από την Ουάσιγκτον «λυγίζει» τις αμυντικές μετοχές - Σε χαμηλό τετραμήνου η Theon International

Οικονομία
Με ιλιγγιώδη ρυθμό επεκτείνονται τα εργοστάσια παραγωγής όπλων στην Ευρώπη

Με ιλιγγιώδη ρυθμό επεκτείνονται τα εργοστάσια παραγωγής όπλων στην Ευρώπη

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

healthstat.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

healthstat.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr