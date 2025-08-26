Games
Ισραήλ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση Νετανιάχου για τη Γάζα - Καμία συζήτηση για την 60ήμερη εκεχειρία

Φωτογραφία: TIMES OF ISRAEL
Οι υπουργοί του Ισραηλινού πρωθυπουργού συνεδρίασαν στη σκιά μαζικών, πανεθνικών διαμαρτυριών για μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του χωρίς να συζητήσει τη συμφωνία 60 ημερών για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων που συμφώνησε η Χαμάς, μεταδίδουν τα Ισραηλινά ΜΜΕ.

Η συνεδρίαση διήρκεσε λιγότερο από τρεις ώρες και δεν περιελάμβανε επίσημη ψηφοφορία, αναφέρει το Channel 12. Είχε μετατεθεί χρονικά για να μπορέσουν οι υπουργοί να παραστούν σε δείπνο στην Ιερουσαλήμ που διοργάνωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Όχθης.

Οι υπουργοί του Νετανιάχου συνεδρίασαν στη σκιά μαζικών, πανεθνικών διαμαρτυριών για μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, και κατά των σχεδίων της κυβέρνησης να κλιμακώσει τον πόλεμο με την επικείμενη πλήρη κατάκτηση της πόλης της Γάζας. Διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, όπου έγινε η συνεδρίαση.

Το Channel 12 αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει τονίσει στην Αίγυπτο ότι δεν ενδιαφέρεται για μια σταδιακή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και θα διαπραγματευτεί μόνο μια συνολική εκεχειρία. Η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι φέρεται να περιλαμβάνει μια 60ήμερη κατάπαυση του πυρός, θα προβλέπει την απελευθέρωση 10 εν ζωή ομήρων.

Σύμφωνα με το δίκτυο, η στάση της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει, καθώς προχωρά με την εκτεταμένη επίθεσή της στην Πόλη της Γάζας για να πιέσει τη Χαμάς να συμφωνήσει σε μια συνολική κατάπαυση του πυρός.

Με πληροφορίες του Times Of Israel

