ΗΠΑ: Δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τον Νιαγάρα - «Πολλοί θάνατοι και εγκλωβισμένοι»

Οι αρχές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς λόγω του δυστυχήματος με το τουριστικό λεωφορείο.

Ένα τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε στη Νέα Υόρκη από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα συνετρίβη την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ένα λεωφορείο να έχει αναποδογυρίσει στο πλάι, ακριβώς δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε πολλούς θανάτους, εγκλωβισμένους και τραυματίες», δήλωσε ο James O'Callahan, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης ενώ αρκετά ασθενοφόρα και ελικόπτερα μετέφεραν ασθενείς από το δυστύχημα σε νοσοκομεία. Πρόσθεσε πως υπάρχουν πληροφορίες πως στο λεωφορείο επέβαιναν 50 άτομα ίσως και παραπάνω, ανάμεσά τους και παιδιά.

«Είναι ένα γεμάτο τουριστικό λεωφορείο. Υπέστη σοβαρές ζημιές. Κύλησε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, υποθέτω, στο λεωφορείο δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Αυτός είναι ο λόγος που είχαμε τόσους πολλούς ανθρώπους που εκτινάχθηκαν από το λεωφορείο. Όπως είπα, αυτό το λεωφορείο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές», δήλωσε ο αστυνομικός. «Έτρεχε με αρκετή ταχύτητα. Δεν χτύπησε κανένα άλλο όχημα. Ουσιαστικά έχασε τον έλεγχο από τη μεσαία λωρίδα».

Οι πρώτες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς.

«Υπήρχαν τζάμια σε όλο τον δρόμο και αντικείμενα παντού», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο The Buffalo News. «Όλα τα παράθυρα ήταν σπασμένα».

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, έγραψε στο Χ ότι ενημερώθηκε για το «τραγικό δυστύχημα με το τουριστικό λεωφορείο» και ότι το γραφείο της συνεργάζεται με την αστυνομία και τους τοπικούς αξιωματούχους.

Η Γενική Εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Letitia James, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι «Αυτό το τροχαίο δυστύχημα με το λεωφορείο είναι σπαρακτικό και προσεύχομαι για όλους όσους επλήγησαν. Είμαι ευγνώμων στις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό, που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για τη διάσωση των ανθρώπων».

Η υπηρεσία αεροδιακομιδής ιατρικών υπηρεσιών Mercy Flight ανέφερε ότι τα τρία ελικόπτερά της μετέφεραν άτομα από το σημείο του δυστυχήματος σε νοσοκομεία της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το πόσοι ακριβώς άνθρωποι είναι νεκροί ή έχουν τραυματιστεί, αλλά το Ιατρικό Κέντρο της Κομητείας Erie, δήλωσε ότι είχε παραλάβει τουλάχιστον οκτώ άτομα μέχρι τις 2:10 μ.μ.(τοπική ώρα).

Τρία άλλα ελικόπτερα από άλλες υπηρεσίες κλήθηκαν στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρα,, δήλωσε η πρόεδρος της Mercy Flight, Margaret Ferrentino. «Αυτή τη στιγμή προσευχόμαστε για τα θύματα» πρόσθεσε.

Η Αρχή Οδικής Κυκλοφορίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου έχει κλείσει και προς τις δύο κατευθύνσεις και οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.

