Διεθνή

Καραϊβική: Ο κυκλώνας Έριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» - Φόβος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Καραϊβική: Ο κυκλώνας Έριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» - Φόβος για πλημμύρες και κατολισθήσεις Φωτογραφία: Χ
Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Έριν κατευθύνεται προς τις Μικρές Αντίλλες.

Ο κυκλώνας Έριν, ο πρώτος της σεζόν στον Βόρειο Ατλαντικό, αναβαθμίστηκε χθες Σάββατο σε «Κατηγορίας 5» – στο υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής, απειλώντας τα με πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Έριν κατευθύνεται προς τις Μικρές Αντίλλες, μια περιοχή που περιλαμβάνει τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένους Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο – αμερικανικό έδαφος που υπέστη σημαντικές καταστροφές από τον κυκλώνα Μαρία τον Σεπτέμβριο του 2017.

{https://x.com/IrishStarUS/status/1956950132802367498}

{https://x.com/coyotefxl/status/1956950039290679419}

Σύμφωνα με το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κυκλώνας Έριν βρισκόταν περίπου 235 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, έχοντας αναβαθμιστεί από «Κατηγορίας 1» σε «Κατηγορίας 5» μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Ο κυκλώνας αναμένεται να κινηθεί προς τα βορειοδυτικά και να πλησιάσει τις Μπαχάμες τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, προτού εξασθενήσει. Παρότι προβλέπεται πως θα παραμείνει αρκετά μακριά από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγάλα κύματα να φθάσουν μέχρι τη Βόρεια Καρολίνα.

{https://x.com/NStewWX/status/1956951651946058167}

{https://x.com/BobbiStorm/status/1956950764439429305}

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) έχει προβλέψει 13-18 τροπικές καταιγίδες φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, εκ των οποίων οι μισές περίπου (5-9) αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.

Διεθνή
