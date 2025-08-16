Μόνο με επίσημη πρόσκληση θα μεταβούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Λευκό Οίκο - Τι προτείνει ο Τραμπ

Όσα επικαλείται η εφημερίδα BILD.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθάρισαν πως για να επισκεφτούν τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν αρκεί μόνο η πρόταση του προέδρου να μεταβούν εκεί ως συνοδοί του Ουκρανού προέδρου, ΒολοντίμιρΖελένσκι, αλλά χρειάζεται να τους απευθύνει επίσημη πρόσκληση, ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους ηγέτεςτης Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι, όπως μεταδίδει η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, θα μεταβούν την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο,

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει, ωστόσο, επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους.

Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».