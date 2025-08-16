Games
Μόνο με επίσημη πρόσκληση θα μεταβούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Λευκό Οίκο - Τι προτείνει ο Τραμπ

Μόνο με επίσημη πρόσκληση θα μεταβούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Λευκό Οίκο - Τι προτείνει ο Τραμπ Φωτογραφία: AP
Όσα επικαλείται η εφημερίδα BILD.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθάρισαν πως για να επισκεφτούν τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν αρκεί μόνο η πρόταση του προέδρου να μεταβούν εκεί ως συνοδοί του Ουκρανού προέδρου, ΒολοντίμιρΖελένσκι, αλλά χρειάζεται να τους απευθύνει επίσημη πρόσκληση, ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους ηγέτεςτης Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι, όπως μεταδίδει η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, θα μεταβούν την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο,

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει, ωστόσο, επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους.

Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

Καιρός: Η μέρα που ξεκινάνε βροχές σε όλη τη χώρα

Τουριστική ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Τι σημαίνει για την Ουκρανία η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Όλα τα συμπεράσματα

Σχέδιο διεθνούς παρακολούθησης των κρυπτονομισμάτων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Ο Ζελένσκι δεν παραδίδει τα εδάφη του - Οι αντιδράσεις πριν την κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ στην Ουάσινγκτον

Διεθνή
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

Πολιτική
Ο Πούτιν θέλει Ντονέτσκ- Τα ανταλλάγματα που ζήτησε από τον Τραμπ

Διεθνή
Συνάντηση Τραμπ–Πούτιν: Αμφιβάλλει η Γερμανία ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία

Διεθνή

Οι 8 ώρες δεν αρκούν: Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κοιμούνται περισσότερο

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Οι καλύτερες ασκήσεις Pilates για δυνατούς κοιλιακούς

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

5 λόγοι για να τρώτε χουρμάδες στην εγκυμοσύνη

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

