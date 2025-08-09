Games
Παλαιστινιακή Αρχή: Το ισραηλινό σχέδιο για τη Γάζα θα φέρει νέα κλιμάκωση

Παλαιστινιακή Αρχή: Το ισραηλινό σχέδιο για τη Γάζα θα φέρει νέα κλιμάκωση Φωτογραφία: AP
Η ανακοίνωση του σχεδίου προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Για «νέα κλιμάκωση» από το Ισραήλ που απειλεί την «περιφερειακή σταθερότητα», κατηγόρησε σήμερα το Τελ Αβίβ η Παλαιστινιακή Αρχή, σχετικά με το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας.

«Οι πολιτικές του Ισραήλ, στις οποίες περιλαμβάνονται η ανακατάληψη της Γάζας, οι προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και η ιουδαιοποίηση της Ιερουσαλήμ, θα κλείσουν όλες τις πόρτες στην ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα.

Ο Ρουντέινα κατήγγειλε «την απόρριψη από το Ισραήλ των διεθνών επικρίσεων και των προειδοποιήσεων από τις παγκόσμιες δυνάμεις σε σχέση με την κλιμάκωση του πολέμου κατά του παλαιστινιακού λαού», χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «άνευ προηγουμένου πρόκληση στη διεθνή βούληση για την επίτευξη ειρήνης».

«Αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης»

«Η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο μέρος του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως ακριβώς η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Όχθη. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», δηλώνει ο εκπρόσωπος της προεδρίας.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος κάλεσε «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναγκάσει επειγόντως το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του και να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας» στη Γάζα. Κάλεσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες της εμποδίζοντας το Ισραήλ να επεκτείνει τον πόλεμο και σταματώντας την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη».

Τι περιλαμβάνει το ισραηλινό σχέδιο

Η ισραηλινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου ενέκρινε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας που προβλέπει την κατοχή της πόλης της Γάζας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για το θέμα αυτό.

Εκτός από τον αφοπλισμό της Χαμάς και την επιστροφή «όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών» που βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Χαμάς, το ισραηλινό σχέδιο στοχεύει στην αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και το έδαφος αυτό να τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο, πριν τοποθετηθεί «μια πολιτική διοίκηση» που δεν θα είναι «ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή», σύμφωνα με τον Νετανιάχου.

Έπειτα από 22 μήνες πολέμου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη πίεση στο Ισραήλ και στο εξωτερικό για να σταματήσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι απειλούνται από «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

