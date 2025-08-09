Ισραήλ: Ο στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα - Αυτό είναι το σχέδιο Νετανιάχου

«Δεν θα επιβάλλουμε κατοχή στη Γάζα, θα απελευθερώσουμε τη Γάζα από τη Χαμάς» ισχυρίζεται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά την έντονη πίεση που δέχεται.

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται, παρά τη διεθνή κατακραυγή, να αρχίσει επιχειρήσεις για να κυριεύσει την πόλη της Γάζας, τη μεγαλύτερη στον παλαιστινιακό θύλακο, με διακηρυγμένους στόχους να «νικήσει» τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την «απελευθέρωση» όσων ομήρων απομένουν.

Έπειτα από 22 μήνες, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει έντονη πίεση, εντός Ισραήλ και στο εξωτερικό, να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου πάνω από δυο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι απειλούνται να υποστούν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Βάσει του σχεδίου που ενέκρινε ξημερώματα χθες το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, ο στρατός της χώρας «προετοιμάζεται να καταλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας», μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε συντρίμμια, στον βορρά της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, και να προχωρήσει στη «διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».

Μετά την ανακοίνωση του σχεδίου αυτού, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα διεξαγάγει αύριο Κυριακή στις 10:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 17:00 ώρα Ελλάδας) κατεπείγουσα συνεδρίαση για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν χθες Παρασκευή συγκλίνουσες διπλωματικές πηγές.

{https://www.youtube.com/watch?v=c8YZKUsrlFQ}

Πέρα από τον «αφοπλισμό» της Χαμάς και την επιστροφή «όλων των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», το σχέδιο κάνει λόγο περί «αποστρατιωτικοποίησης» όλης της Λωρίδας της Γάζας, που θα τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο ως την εγκαθίδρυση «εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή», ανέφερε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα επιβάλλουμε κατοχή στη Γάζα, θα απελευθερώσουμε τη Γάζα από τη Χαμάς», που κυβερνά τον θύλακο από το 2007, τόνισε ο κ. Νετανιάχου χθες βράδυ μέσω X.

Ο στρατός «προετοιμάζεται ήδη από σήμερα να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις» της κυβέρνησης, υπερθεμάτισε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Από τη Γερμανία –παρότι από τους πιο πιστούς συμμάχους του Ισραήλ–, που ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας, ως την Κίνα, που κατήγγειλε τις «επικίνδυνες ενέργειες» της ισραηλινής κυβέρνησης, περνώντας από την ΕΕ, καθώς και πολλές μουσουλμανικές χώρες, το σχέδιο έχει ξεσηκώσει γενική κατακραυγή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να το συζητήσει κατεπειγόντως σήμερα και αύριο.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Βερολίνου, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τηλεφώνησε στον καγκελάριο Μερτς για να του «εκφράσει την απογοήτευσή του» για τις κυρώσεις τις οποίες εξίσωσε με «επιβράβευση» της Χαμάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε το Ισραήλ, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε εκπρόσωπός του, εναντίον της επαπειλούμενης «επικίνδυνης κλιμάκωσης», η οποία «εγείρει κίνδυνο να χειροτερέψουν οι ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστίνιους».

Η Χαμάς, που κρατά ακόμη 49 ομήρους, ανάμεσά τους 27 που έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό, έκρινε πως η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης σημαίνει πως τους «θυσιάζει», για την επίτευξη «προσωπικών» επιδιώξεων του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

{https://www.youtube.com/watch?v=jH0szXPbeD0}

Συνεχώς ανάστατοι, έτοιμοι να φύγουν από τη μια στιγμή στην άλλη, εξαιτίας των διαταγών να απομακρυνθούν εσπευσμένα που εκδίδει ο ισραηλινός στρατός, στο έλεος των ακατάπαυστων βομβαρδισμών, κάποιοι κάτοικοι της πόλης της Γάζας έλεγαν χθες πως φοβούνται πως έρχονται ακόμα χειρότερα.

Η κατοχή της πόλης «θα οδηγήσει σε μαζικούς εκτοπισμούς. Κι εμείς (...) έχουμε ήδη εκτοπιστεί δεκάδες φορές», σχολίασε ο Ραφίκ Αμπού Τζάραντ, 54χρονος εκτοπισμένος.

«Πρέπει να φύγουμε από την πόλη της Γάζας για να προστατεύσουμε τους νέους μας, η δύναμη κατοχής (σ.σ. το Ισραήλ) θα τους συλλάβει», προεξόφλησε ο Τζενίν Ραφίκ Αμπού Τζάραντ, 23 ετών. «Παιδιά κι ηλικιωμένοι θα αναγκαστούν να διανύσουν με τα πόδια χιλιόμετρα κάτω από τον ήλιο, ενώ δεν υπάρχουν τρόφιμα», πρόσθεσε.

Στο Ισραήλ, οικογένειες ομήρων εξέφραζαν επίσης έντονη ανησυχία.

Το σχέδιο «σημαίνει πως εγκαταλείπονται οι όμηροι» ενώ «αγνοούνται εντελώς οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις της στρατιωτικής διοίκησης και η σαφής βούληση της πλειοψηφίας της ισραηλινής κοινής γνώμης», έκρινε το Φόρουμ των Οικογενειών, η κυριότερη συλλογικότητα αντιπροσώπευσης συγγενών ομήρων.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, επί του παρόντος εκτιμάται πως ο ισραηλινός στρατός κατέχει ή διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις σε σχεδόν το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως από μόνιμες θέσεις μέσα στον θύλακο ή κατά μήκος των συνόρων. Εξαπολύει βομβαρδισμούς όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Το Ισραήλ κατείχε τη Γάζα από το 1967 κι ήταν εγκατεστημένοι εκεί συνολικά 21 ισραηλινοί οικισμοί. Διαλύθηκαν το 2005, όταν αποφασίστηκε μονομερώς η απόσυρση του Ισραήλ, από τον τότε πρωθυπουργό Αριέλ Σαρόν.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο Kan, το σχέδιο προβλέπει «να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, οι κάτοικοι της οποίας θα απομακρυνθούν εσπευσμένα τους επόμενους δυο μήνες» προς καταυλισμούς προσφύγων. «Κατόπιν, στρατεύματα θα περικυκλώσουν την πόλη και θα επιχειρήσουν στο εσωτερικό της», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών διεξήγαγε χθες σειρά «στοχευμένων εξαλείψεων» στη Γάζα, που είχαν στο στόχαστρο πέντε διοικητές ή μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που συμμετείχαν, κατ’ αυτόν, στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ισραηλινά πυρά σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για τον «μεγάλο κίνδυνο» τραυματισμών, ακόμη και θανάτων πολιτών, εξαιτίας των ρίψεων βοήθειας από αέρος.

Σύμφωνα με τον Αμτζάντ ας Σάουα, διευθυντή του δικτύου παλαιστινιακών ΜΚΟ στη Γάζα, οι διαδικασίες επιθεωρήσεων των φορτίων στα σημεία ελέγχου επιβραδύνουν τις παραδόσεις βοήθειας, που περιορίζονται όπως τόνισε σε «70 ως 80 φορτηγά την ημέρα», ενώ ο ΟΗΕ εκτιμά πως οι ανάγκες καθιστούν απαραίτητες παραδόσεις φορτίων από τουλάχιστον 600 φορτηγά ημερησίως.

Κατά εκτιμήσεις του ΠΟΥ, 99 άνθρωποι, ανάμεσά τους 29 παιδιά κάτω των πέντε ετών, πέθαναν από τον Ιανουάριο εξαιτίας του υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας· και «οι αριθμοί αυτοί είναι πιθανόν υποτιμημένοι», όπως υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέβασε χθες τον απολογισμό των θυμάτων του λιμού στα 202, ανάμεσά τους 98 παιδιά.

Οι ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 61.330 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζει αξιόπιστα ο ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά, η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.