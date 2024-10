Χάος στις εκλογές στη Γεωργία: Όλοι δηλώνουν νικητές - Καταγγελίες για βίαια επεισόδια σε εκλογικά κέντρα

Οι κάλπες έκλεισαν. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δηλώνουν ότι κέρδισαν.

Οι κάλπες έκλεισαν στη Γεωργία, με όλες τις πλευρές να προβλέπουν ότι θα αναδειχθούν νικήτριες, στις βουλευτικές εκλογές που θα καθορίσουν εάν αυτή η πρώην σοβιετική Δημοκρατία θα στραφεί προς τη Δύση ή προς τη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα έξιτ πολ που ανακοινώθηκαν αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία δίνουν εντελώς διαφορετικές προβλέψεις για το αποτέλεσμα: σε ένα από αυτά το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο φέρεται να κερδίζει με άνεση, ενώ δύο άλλα προβλέπουν ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

❗️BREAKING:



Local journalists document blatant election violations in Georgia



Some ballots were reportedly spoiled by pen marks left in the column for the Georgian Dream party.



If voters select a different party on such ballots, their votes are considered invalid.… pic.twitter.com/T3xSkK55cv — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2024

?? Georgian elections: Today, the country is deciding on it's future, and reports of widespread voting fraud favoring the government are emerging.



Military personnel have been mobilized by the Russian-backed regime. pic.twitter.com/JK2BYo8Y6Z — Astraia Intel (@astraiaintel) October 26, 2024

Pro-European voters in Georgia were caught attempting to stuff a balloon on the election day. No condemnation from European so-called monitors who tend to react immediately to such instances: pic.twitter.com/FAClFlfUXm — Bashkarma? (@Karmabash) October 26, 2024

Το κανάλι Imedi TV, που στηρίζει το Γεωργιανό Όνειρο, προέβλεψε νίκη του συντηρητικού κόμματος με ποσοστό 56%. Τα κανάλια Formula και Mtavari Arkhi, που στηρίζουν την αντιπολίτευση, λένε ότι τα φιλοδυτικά κόμματα θα καταφέρουν, όλα μαζί, να ελέγξουν το 150μελές κοινοβούλιο.

Το έξι πολ που διενεργήθηκε από το αμερικανικό ινστιτούτο Edison Research για λογαριασμό ενός τηλεοπτικού σταθμού που τάσσεται υπέρ της αντιπολίτευσης δείχνει ότι τα τέσσερα αντιπολιτεύομενα κόμματα που έχουν συνασπιστεί συγκεντρώνουν ποσοστό 51,9% έναντι 40, 9% για το Γεωργιανό Όνειρο.

Η φιλοδυτική πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, σε μια πρώτη αντίδραση, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «η ευρωπαϊκή Γεωργία κερδίζει με 52%».

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία τηρεί φιλοδυτική στάση και βρίσκεται σε ρήξη με την κυβέρνηση της χώρας της, κατήγγειλε «εξαιρετικά ανησυχητικές» πράξεις βίας στο περιθώριο των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα και αναμένεται να καθορίσουν το ευρωπαϊκό ή μη μέλλον της Γεωργίας.

More epic level election fraud by the Russian-backed regime in Georgia as voters registered under the Kremlin-backed "Georgian Dream" party are given 2 ballots. pic.twitter.com/rGjfYhoegZ — KyivPost (@KyivPost) October 26, 2024

Voters in Georgia, a small country nestled at the intersection of Europe and Asia, are heading to the polls in a parliamentary election that has been described as the most pivotal since the country gained independence from the Soviet Union in 1991. https://t.co/t4mElhOr3X — The Washington Post (@washingtonpost) October 26, 2024

«Θέλω να επισημάνω τα εξαιρετικά ανησυχητικά περιστατικά βίας που συμβαίνουν σε πολλά εκλογικά κέντρα», καταγγέλλει σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Ιντερνετ δείχνουν βίαιες συμπλοκές στο περιθώριο της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών.