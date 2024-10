Χαμάς: Βίντεο δείχνει τον Σινουάρ να καταφεύγει σε καταφύγιο πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Το βίντεο, που ανακτήθηκε από τη Γάζα μήνες πριν, υποδεικνύει ότι ο Σινουάρ προετοιμαζόταν για μια μακρά παραμονή στο τούνελ, μεταφέροντας φαγητό, νερό, και άλλες προμήθειες. Η IDF υποστήριξε ότι ενώ ο Σινουάρ φρόντιζε την ασφάλειά του, έστελνε τους μαχητές της Χαμάς για την επίθεση.

Ο Σινουάρ τραυματίστηκε θανάσιμα στην περιοχή Ράφα σε επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Σύμφωνα με την νεκροψία, σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι μετά από προηγούμενο τραυματισμό στο χέρι. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παραμένουν ασαφείς, και δεν είναι γνωστό ποιος έδωσε τη χαριστική βολή.

The IDF releases footage showing Hamas leader Yahya Sinwar on the night before the October 7 onslaught fleeing to a tunnel while bringing down equipment.



According to the IDF, the video was recovered several months ago. pic.twitter.com/fXTubnvevk