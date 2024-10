«Τρύπια» η αεράμυνα του Ισραήλ: Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την «εισβολή» drone με στόχο την κατοικία του

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος από τον Λίβανο έπληξε το Σάββατο ένα κτίριο κοντά στην ιδιωτική κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο κ. Νετανιάχου και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του επεισοδίου, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, το οποίο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Παρόλα αυτά η απόπειρα ήρθε σχεδόν μια εβδομάδα μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους σε στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ.

Ο στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε δύο επιπλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν το Σάββατο, τα οποία ενεργοποίησαν τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε στρατιωτική βάση στο Γκλιλότ, βόρεια του Τελ Αβίβ. Το συγκεκριμένο - που είχε στόχο τον Νετανιάχου - δεν ενεργοποίησε τις σειρήνες στην Καισάρεια, ενώ ο στρατός δήλωσε ότι το περιστατικό «εξετάζεται».

⚡️In front of the house targeted by the Lebanese Resistance drone in Caesarea, confirmed to be the residence of Benjamin Netanyahu.



It is not yet confirmed if he was at home. pic.twitter.com/8wHCeiFD8r