Ένας άνδρας, με την αιτιολογία ότι ενεργεί «υπέρ της Γάζας», κρατά ομήρους πολλούς εργαζομένους μέσα σε ένα εργοστάσιο του αμερικανικού ομίλου P&G που βρίσκεται στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η τοπική αστυνομία.

Ο άνδρας είναι οπλισμένος, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, και κρατά ομήρους επτά υπαλλήλους, ανέφερε το συνδικάτο Umut-Sen.

Σύμφωνα με φωτογραφία που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, το πρόσωπό του, είναι καλυμμένο με μια παλαιστινιακή μαντίλα και φορά κάτι που μοιάζει πιθανώς με εκρηκτικό μηχανισμό.

Άλλη φωτογραφία δείχνει τον άνδρα να κρατά ένα όπλο στο ένα χέρι και με το άλλο του χέρι να κάνει το σήμα της νίκης μπροστά από έναν τοίχο στον οποίο είναι ζωγραφισμένες σημαίες της Τουρκίας και της Παλαιστίνης.

