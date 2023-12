Πολιτική συμφωνία για το Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο επετεύχθη σήμερα έπειτα από ολονύκτιες διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν.

«Τα καταφέραμε», έγραψε η Ίλβα Γιόχανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

We did it. We have just reached a political agreement on the Pact on Migration and Asylum #migration

Οι πέντε νόμοι της ΕΕ στους οποίους συμφώνησαν η ισπανική προεδρία και το κοινοβούλιο αφορούν όλα τα στάδια της διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης, από τον έλεγχο των παράτυπων μεταναστών κατά την άφιξή τους στην ΕΕ, τη λήψη βιομετρικών δεδομένων, τις διαδικασίες υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου, τους κανόνες για τον καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση μιας αίτησης ασύλου, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και τον τρόπο χειρισμού καταστάσεων κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εργαλειοποίησης των μεταναστών - ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο της ΕΕ.

«Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχαν σημαντική πρόοδο στη μεταρρύθμιση για τη βελτίωση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ. Επετεύχθη πολιτική συμφωνία για τους πέντε φακέλους του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο», σημείωσε η ισπανική προεδρία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο Tomas Tobé, μέλος του κεντροδεξιού ΕΛΚ (EPP), δήλωσε ότι «οι νέοι κανόνες θα μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων και να μειώσουμε τη μεταναστευτική πίεση προς την ΕΕ», ενώ ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Jeroen Lenaers - εκπρόσωπος της ομάδας του ΕΛΚ για τις εσωτερικές υποθέσεις - περιέγραψε τα στοιχεία της συμφωνίας ως εξής:

Το σύμφωνο σκοπεύει να ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων της ΕΕ. Εναπόκειται στις κυβερνήσεις της ΕΕ και όχι στους διακινητές να αποφασίζουν ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη. Γι' αυτό, κάθε μέρος του Συμφώνου για τη Μετανάστευση είναι εξίσου σημαντικό.

Οι νέοι κανόνες του Eurodac θα επιτρέψουν τη σωστή ταυτοποίηση, συμβάλλοντας στην πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και της μη εγκεκριμένης μετακίνησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Παράλληλα, οι νέοι εναρμονισμένοι κανόνες για τους ελέγχους ασφαλείας θα ελέγχουν αποτελεσματικά όλους τους παράτυπα εισερχόμενους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Στα εξωτερικά σύνορα, θα γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ εκείνων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και εκείνων που δεν χρήζουν.

Όσοι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια και όσων οι αιτήσεις για διεθνή προστασία έχουν χαμηλές πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να περάσουν από συνοριακή διαδικασία, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας και την αποτελεσματική επιστροφή όσων δεν έχουν.

Σχολιάζοντας τη πολιτική συμφωνία για το σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, η ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε για «μια σκοτεινή ημέρα για την ΕΕ».

Το Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που μόλις συμφωνήθηκε, σηματοδοτεί το θάνατο του ατομικού δικαιώματος στο άσυλο στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη επίθεση στα δικαιώματα ασύλου και μετανάστευσης από την ίδρυση της ΕΕ - σημειώνεται.

