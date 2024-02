Στη Ναμπλούς, οι Ισραηλινοί επέστρεψαν στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα, ο οποίος χτυπήθηκε χθες από αεροπορική επιδρομή και χερσαία εισβολή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυτικά της πόλης της Ναμπλούς, πραγματοποίησαν επιδρομή σε 74 σπίτια που ανήκουν σε ακτιβιστές, σε σπίτια οικογενειών κρατουμένων και σε σπίτια πρώην κρατουμένων.

Όλα αυτά ισοδυναμούν με κάτι που οι Παλαιστίνιοι περιγράφουν ως εκστρατεία φόβου και εκφοβισμού σε αυτούς τους προσφυγικούς καταυλισμούς και σε αυτές τις περιοχές κατοικίας που είναι σε μεγάλο βαθμό αστικές.

Είκοσι άτομα συνελήφθησαν, δύο αφέθηκαν ελεύθερα και δεκαοκτώ παραμένουν τώρα υπό κράτηση.

Στην Τζενίν επικρατούσε μια παρόμοια εικόνα. Στον καταυλισμό έγινε επιδρομή στη 1 π.μ. τοπική ώρα. Υπήρχαν μπουλντόζες στους δρόμους και μαχητές καλούνταν από τα μεγάφωνα.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες άρχισαν να χλευάζουν τον κόσμο και οι Παλαιστίνιοι είπαν ότι προσπαθούσαν να προκαλέσουν καυγά. Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα πέντε τραυματίστηκαν. Έξω από την Τζενίν, οι επιδρομές συνεχίζονται και μέλη οικογενειών καταζητούμενων Παλαιστινίων κρατούνται επίσης μέσα και γύρω από την Τζενίν.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι το νοσοκομείο al-Amal στο Khan Younis λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό τις τελευταίες έξι ημέρες.

Αρκετά νοσοκομεία στον θύλακα έχουν τεθεί "εκτός λειτουργίας" λόγω της σοβαρής έλλειψης βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα, εν μέσω της πλήρους πολιορκίας της Γάζας από το Ισραήλ.

