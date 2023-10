Σύμφωνα με την ίδια πηγή, "στρατεύματα σκότωσαν δεκάδες τρομοκράτες που είχαν κλειστεί σε κτίρια και σήραγγες και οι οποίοι προσπάθησαν να τους επιτεθούν". Ένα μαχητικό αεροσκάφος στοχοθέτησε κτίριο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν "περισσότεροι από 20 τρομοκράτες της Χαμάς".

Ο στρατός του Ισραήλ διαμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση την Κυριακη΄ότι η έκκλησή του προς τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη κατευθυνόμενοι προς τα νότια έχει πλέον επείγον χαρακτήρα. «Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της Πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Τριάντα τρία φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν χθες Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, επεσήμανε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (Ocha).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κομβόι που έχει καταφέρει να εισέλθει μέχρι στιγμής στον παλαιστινιακό θύλακα, στον οποίο το Ισραήλ έχει επιβάλει πλήρη πολιορκία, από τις 21 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε να παραδίδεται ανθρωπιστική βοήθεια, σημείωσε το Ocha.

«Αν και αυτή η αύξηση είναι καλοδεχούμενη, ένας πολύ μεγαλύτερος όγκος βοήθειας είναι απαραίτητος σε τακτική βάση προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα επιδείνωση της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης, περιλαμβανομένων των ταραχών», επεσήμανε η υπηρεσία στην τακτική της ενημέρωση για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Η είσοδος επειγόντως καυσίμων ώστε να λειτουργήσει ο ιατρικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις υδροδότησης και υγιεινής είναι ιδιαίτερα απαραίτητη», συνέχισε η έκθεση. Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο καυσίμων στη Γάζα, ισχυριζόμενο ότι θα τα εκμεταλλευθεί η Χαμάς προκειμένου να κατασκευάσει εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Τα κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, που τελεί υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007 όταν ανήλθε στην εξουσία η Χαμάς, διακόπηκε μετά την αιματηρή επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος εναντίον του Ισραήλ, η οποία κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους.

Σε αντίποινα ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση εναντίον του παλαιστινιακού εδάφους, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τη Χαμάς.

