Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε τις προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα.

Ο Ερντογάν τόνισε τις προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα και να διευκολύνει την περίθαλψη των τραυματιών, καθώς και την προσπάθεια για άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Το γραφείο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρει ότι μίλησε με τον επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, για το ενδεχόμενο να φέρει τραυματίες της Γάζας στην Τουρκία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκική Δημοκρατία εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα, ότι οι τραυματίες θα νοσηλευτούν στην Τουρκική Δημοκρατία όταν είναι απαραίτητο και ότι θα επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην περιοχή το συντομότερο δυνατό», αναφέρει το γραφείο του Ερντογάν σε ένα tweet.

Δεν γίνεται καμία αναφορά στις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς από το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δήλωσε νωρίτερα ότι θα μεσολαβήσει για λογαριασμό τους. Η Άγκυρα έχει εντείνει την κριτική της στο Ισραήλ, έναν σύμμαχό της, τις τελευταίες ημέρες.

