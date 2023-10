Ο ισραηλινός στρατός στην αποψινή ενημέρωσή του ανέφερε επιπλέον ότι ανταπέδωσε τα πυρά, στον ίδιο τομέα, απ' όπου εκτοξεύονταν αντιαρματικοί πύραυλοι εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ. Νωρίτερα, οι σειρήνες είχαν σημάνει και πάλι στο βόρειο Ισραήλ και «εννέα βλήματα πέρασαν από το έδαφος του Λιβάνου προς το Ισραήλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Την Τρίτη, ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ενόπλους που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο ισραηλινό έδαφος περνώντας τα σύνορα με τον Λίβανο.

Από τις 7 Οκτωβρίου, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, σε συγκρούσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν σκοτωθεί περίπου 20 άνθρωποι. Τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μαχητές, όμως μεταξύ αυτών ήταν επίσης ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters και δύο άμαχοι. Από την ισραηλινή πλευρά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί.

«Είμαστε σε κατάσταση συναγερμού και επαγρύπνησης στον βορρά. Εάν η Χεζμπολάχ κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, θα απαντήσουμε με μεγάλη ισχύ», δήλωσε την Τρίτη ο Ντάνιελ Χαγκάρι, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Μετά τις συγκρούσεις στα σύνορα, το Ισραήλ άρχισε να εκκενώνει 28 κοινότητες στον βορρά, απομακρύνοντας χιλιάδες κατοίκους.

Στήριξη άνευ όρων στον Μπ΄έντζαμιν Νετανιάχου πρόσφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ έθεσαν «βέτο» την Πέμπτη σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καλούσε σε «ανθρωπιστικές παύσεις» των εχθροπραξιών σε Ισράηλ και Γάζα, «προστατεύοντας» τον στενό τους σύμμαχο από οποιαδήποτε έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Την ώρα που η διεθνής κοινότητα καταδικάζει σύσσωμη το χτύπημα σε αμάχους στο νοσοκομείο Αλ Άχλι Άραμπ, Χαμάς και IDF εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για τους περισσότερους από 300 νεκρούς (471 σύμφωνα με το υπουργείο της παλαιστινιακής Αρχής), με το Ισραήλ μάλιστα να δημοσίευει και νέο βίντεο που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει πως η ρουκέτα εκτοξεύτηκε μέσα από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πιο συγκεκριμένα, το Κανάλι 12 του Ισραήλ παρουσίασε αποκλειστικό βίντεο - που περιλαμβάνει και ένα στατικό πλάνο που σύμφωνα με το κανάλι απεικονίζει το σημείο εκτόξευσης του πυραύλου και την έκρηξη στο νοσοκομείο.

«Αυτή είναι η απόδειξη πως είναι αληθινοί οι ισχυρισμοί του Ισραήλ ότι ήταν πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας που εκτοξεύθηκαν στην κατεύθυνση του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα και όχι από το Ισραήλ» αναφέρεται στο βίντεο και προστίθεται ότι επιβεβαιώνεται από το ότι η «κάμερα του Καναλιού 12 είναι τοποθετημένη στην πόλη Νετιβότ και βλέπει στη Δυτική Όχθη».

Σε άλλη ανάρτηση αναφέρεται ότι «για όσους από εσάς εξακολουθείτε να αναρωτιέστε τι συνέβη στο νοσοκομείο al-Ahli στη Γάζα χθες το βράδυ, έχουμε αποδείξεις».

EXCLUSIVE: Channel 12 News camera records the Islamic Jihad shooting at the hospital in Gazahttps://t.co/i8DnQzUrBj@LeviYonit pic.twitter.com/tX1Knh65Oe