Όταν οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα ερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης στη Γάζα το βράδυ της Τρίτης, πολλοί πίστεψαν ότι θα υπάρξει εκτεταμένη έρευνα. Φαίνεται όμως ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ήδη αποφασίσει ποιος κρύβεται πίσω από τη φονική επίθεση, κάτι που σημείωσε λίγη ώρα αφού προσγειώθηκε στο Ισραήλ.

«Φαίνεται ότι το έκανε η άλλη ομάδα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με τη φονική έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας την Τρίτη, σε δηλώσεις του ενώπιον του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέδωσε την βαθιά του οδύνη, αλλά και την οργή του για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας, ενώ σημείωσε πως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι «η Χαμάς δεν εκπροσωπεί όλο τον παλαιστινιακό λαό, αλλά έχει να του φέρει μόνο δεινά».

Ο Μπάιντεν επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του προς το Ισραήλ, σημειώνοντας «είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ».

Στις δικές του δηλώσεις ο Νετανιάχου σημείωσε πως «όπως ο πολιτισμένος κόσμος ενώθηκε για να νικήσει τους Ναζί και να νικήσει το ISIS, πρέπει να ενωθεί για να νικήσει τη Χαμάς».

Οι δυνάμεις του πολιτισμού θα επικρατήσουν για χάρη μας, για χάρη σας... και για χάρη της ειρήνης και της ασφάλειας.

Την ώρα που η παγκόσμια κοινότητα δηλώνει σοκαρισμένη από τον βομβαρδισμό νοσοκομείου με 500 νεκρούς στη Ζάζα, στον πολιορκημένο θύλακα χάνονται ανθρώπινες ζωές ελλείψει ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

«Κάθε δευτερόλεπτο που περιμένουμε ιατρική βοήθεια, χάνουμε ζωές», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, τονίζοντας ότι οι ιατρικές προμήθειες είναι μπλοκαρισμένες εδώ και τέσσερις ημέρες στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.

The situation in #Gaza is spiralling out of control.



Every second we wait to get medical aid in, we lose lives.



For 4 days @WHO supplies have been stuck at the border.



We need immediate access to start delivering life-saving supplies.



We need violence on all sides to stop.