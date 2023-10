«Η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου επίθεση από Παλαιστίνιους ένοπλους από τη Λωρίδα της Γάζας θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου μιλούσε σε δημάρχους των παραμεθόριων πόλεων που επλήγησαν από την αιφνιδιαστική επίθεση που ξεκίνησε το Σάββατο, ανέφερε δήλωση του γραφείου του, χωρίς να διευκρινίζει την πρόβλεψή του.

Για τρίτη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στο Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χαμάς τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου, με τους Ισραηλινούς να έχουν περάσει στην αντεπίθεση και να εξαπολύουν μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών στη Γάζα, ως αντίποινα στους ισλαμιστές τρομοκράτες.

Συγκεκριμένα, βίντεο-ντοκουμέντα που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή πολεμική αεροπορία αποτυπώνουν αεροπορικές επιθέσεις στη ΓΑΖΑ από από τα βομβαρδιστικά του Ισραήλ.

Στην ανάρτηση αναφέρεται: "Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθεί η ησυχία για όλους τους κατοίκους του κράτους του Ισραήλ".

