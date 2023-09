Ένα τεράστιο κύμα, σε παραλία της Νότιας Αφρικής, κάλυψε εστιατόριο, όπου υπήρχαν άνθρωποι και απολάμβαναν το φαΐ τους.

Οι θαμώνες φωνάζουν με αγωνία «είναι ένα παιδί μέσα».

Την ίδια στιγμή ναυαγοσώστες έβγαλαν το παιδί από τα κύματα και κατάφεραν να το σώσουν.

