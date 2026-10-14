Το Hulu ετοιμάζει νέα σειρά «The X-Files».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Sinners», Ράιαν Κούγκλερ, προσπαθεί εδώ και αρκετό καιρό να επαναφέρει τη θρυλικά σειρά «The X-Files».

Πριν από τρία χρόνια, ο Κούγκλερ άρχισε να σχεδιάζει ένα reboot της κλασικής σειράς επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 1990 στο Hulu, στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας του με τη Disney. Επίσης, νωρίτερα φέτος έγραψε και σκηνοθέτησε ένα πιλοτικό επεισόδιο για μια πιθανή σειρά «The X-Files», χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει κάτι.

Σας έχουμε καλά νέα, διότι η αλήθεια είναι εκεί έξω, για ακόμα μια φορά. Όπως αναφέρει το Deadline, το Hulu έδωσε το «πράσινο φως» για μια νέα εκδοχή της διάσημης σειράς από τον Κούγκλερ, με πρωταγωνιστές τον Χιμές Πατέλ (The Odyssey) και η Ντανιέλ Ντίντγουιλερ (The Piano Lesson) ως δύο ανόμοιοι ομοσπονδιακοί πράκτορες, στους οποίους ανατίθεται να επαναλειτουργήσουν ένα τμήμα του FBI που είχε κλείσει εδώ και καιρό και το οποίο διερευνούσε ανεξήγητα και παραφυσικά φαινόμενο.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι η νέα σειρά δεν πρόκειται να αντικαταστήσει το πρωταγωνιστικό δίδυμο, Φοξ Μόλντερ και Ντέινα Σκάλι, που ενσάρκωσαν οι Ντέιβιντ Ντουκόβνι και Τζίλιαν Άντερσον.



Αναφέρεται επίσης, ότι ο δημιουργός της αρχικής σειράς «X-Files», Κρις Κάρτερ, συμμετέχει στο πρότζεκτ ως παραγωγός.

{https://youtu.be/v4-GcS1UQyg?si=0Iwo5c5MTYPJm21h}

Η Τζίλιαν Άντερσον, που υποδύθηκε τη Ντέινα Σκάλι, έχει διαβάσει το σενάριο του Κούγκλερ και μίλησε με ενθουσιασμό για τη νέα σειρά, λέγοντας: «Είναι πολύ διαφορετικό και ταυτόχρονα πολύ παρόμοιο, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Πιστεύω ότι [ο Κούγκλερ] είναι απίστευτα ταλαντούχος και νομίζω ότι είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό και να το δικαιώσουν, είναι εντελώς παθιασμένος με τη σειρά. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες που υπάρχουν. Το γεγονός ότι ο Κρις τον έχει επιλέξει ως το πρόσωπο που θα συμμετάσχει στη σειρά ταινιών είναι φανταστικό και ένα τεράστιο δώρο. Θα δείτε τι έχει στο μυαλό του, και δεν νομίζω ότι θα απογοητευτείτε».

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Αν κρίνει κανείς από τον ενθουσιασμό της Άντερσον και την προθυμία που έχει εκφράσει ο Ντουκόβνι να επιστρέψει στη σειρά, είναι πολύ πιθανό να δούμε ξανά τους Μόλντερ και Σκάλι (έστω και ως guests) να ψάχνουν την αλήθεια εκεί έξω.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί πιθανή ημερομηνία πρεμιέρας για τα νέα «X-Files».



