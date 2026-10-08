Η θρίλερ σειρά του Λευτέρη Χαρίτου θα κάνει πρεμιέρα εντός του 2027.

Το «Harmonia» είναι το επόμενο πρότζεκτ για τον Λευτέρη Χαρίτο, σκηνοθέτη των τηλεοπτικών σειρών «Άγριες Μέλισσες» και «Μάγισσα».

Πρόκειται για μια σπάνια βρετανο-ελληνική συμπαραγωγή με την υπογραφή της συμπαραγωγού εταιρίας του Adolescence, Warp Films, της αθηναϊκής Neda Films, των ITV Studios και της ΕΡΤ.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται ήδη στην Αττική και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Cape Sounio και στα στούντιο Kapa2.

Η μινί σειρά θρίλερ των έξι επεισοδίων διαδραματίζεται σε ένα πολυτελές θέρετρο το οποίο ελέγχεται από τεχνητή νοημοσύνη.

Στο «Harmonia» πρωταγωνιστεί η Νιβ Άλγκαρ ως δημιουργός του AI, η Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν, ως πρώην ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και η Κλόι Λι (Dune: Prophecy, A Knight of the Seven Kingdoms) που υποδύεται μια νεαρή υπάλληλο με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά εμμονή.

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Στο πολυτελές ξενοδοχείο και κέντρο ευεξίας, η τεχνολογία εκπληρώνει κάθε επιθυμία του επισκέπτη. Η ιστορία αντικατοπτρίζει πράγματα που όλοι επιθυμούμε, αλλά και φοβόμαστε. Είναι μια σύγχρονη ιστορία του Φρανκενστάιν για έναν επιστήμονα που θέλει να είναι Θεός, και την εξαιρετική του δημιουργία, όπου γίνεται όλο και πιο ασαφές για το ποιος είναι το τέρας: η τεχνητή νοημοσύνη ή οι άνθρωποι.

Στο καστ της νέας σειράς συναντάμε επίσης τον Ολιβερ Κρις (του Rivals και του The Crown), τον αγαπημένο από το «House of the Dragon» Αμπουμπακάρ Σαλίμ, τον Σέρβο Γκόραν Μπόγκνταν, αριστουργηματικό στον «Πατέρα», τον ελληνικής καταγωγής Τεό Οζιέ που είδαμε στο «Jay Kelly», τον Βρετανο-Κύπριο Γιώργο Ιωαννίδη που έρχεται στην 5η σεζόν του «Industry», τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο (Ντέρτι), την Αντιγόνη Φρυδά (Ναυάγιο, «Grand Hotel») και την πρωτοεμφανιζόμενη Ζωή-Στέλλα Νικολάου.

Δημιουργοί της σειράς είναι οι Πίτερ Κάρλτον, Λευτέρης Χαρίτος, Αμάντα Λιβανού και Χάνα Τζέιμσον (συγγραφέας διεθνών μπεστ σέλερ). Ο Χαρίτος σκηνοθετεί και τα έξι επεισόδια της σειράς, σε σενάριο της Τζέιμσον, ενώ επεισόδια έχουν γράψει και οι Άλκης Παπασταθόπουλος και Παναγιώτης Χριστόπουλος.

«Με αυτό το πρότζεκτ, είχα την ευκαιρία να αφηγηθώ μια πραγματικά σημαντική ιστορία γεμάτη αστείους, παράξενους και περίπλοκους χαρακτήρες, που θυμίζουν τις θρυλικές σειρές του είδους που παρακολουθούσα μεγαλώνοντας. Ήταν τόσο συναρπαστικό να εξερευνήσουμε πώς η σχέση μας με την τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο γρήγορα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εξελισσόμενη πιο γρήγορα από την ικανότητά μας να κατανοήσουμε τις προσωπικές και παγκόσμιες συνέπειες. Όταν με συνεπαίρνει μια υπέροχη παράσταση, όλα τα άλλα εξαφανίζονται, το σπίτι θα μπορούσε να καίγεται γύρω μου και να μην το παρατηρήσω, και ελπίζω ότι οι θεατές θα νιώθουν το ίδιο για το Harmonia», αναφέρει η Τζέιμσον.



Η κατά βάση αγγλόφωνη σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2027.





Με πληροφορίες από Deadline