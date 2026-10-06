Μετά από τέσσερις σεζόν, ο Σιλβέστερ Σταλόνε αφήνει την Tulsa για τη Νέα Υόρκη.

To Paramount+ αποφάσισε για το μέλλον του Tulsa King. Η σειρά του Τέιλορ Σέρινταν με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε στον ρόλο του Dwight Manfredi, θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της πλατφόρμας.



Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εταιρεία έδωσε το «πράσινο φως» για μια ακόμα, πέμπτη σεζόν. Ωστόσο, τα μεγάλα νέα είναι ότι η δράση θα φύγει από την ομότιτλη περιοχή της Οκλαχόμα για να μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη.

Ο Dwight και η ομάδα του μετακομίζουν επίσημα στη Νέα Υόρκη, την πατρίδα του αρχηγού της μαφίας. Μετά από τέσσερις σεζόν στην Οκλαχόμα, ο Dwight θα επιστρέψει τελικά στην πόλη όπου ξεκίνησε η ιστορία του.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά του Σέρινταν ξεκίνησε με τον μαφιόζο της Νέας Υόρκης Dwight «The General» Manfredi (Σταλόνε) να αποφυλακίζεται μετά από 25 χρόνια, και η ανταμοιβή για την αφοσίωσή του ήταν ένα εισιτήριο (χωρίς επιστροφή) για την Οκλαχόμα ώστε να ξεκινήσει εκεί μια νέα εγκληματική οργάνωση.

Η κίνηση αυτή έχει νόημα όχι μόνο από την άποψη της αφήγησης, δίνοντας στον χαρακτήρα του Dwight ακόμη περισσότερη βάθος καθώς επιστρέφει στις ρίζες του, αλλά και από την άποψη της παραγωγής.



Χάρη στις πρόσφατες φορολογικές ελαφρύνσεις για κινηματογραφικά πρότζεκτ στη Νέα Υόρκη, η πολιτεία έχει γίνει πιο ελκυστικό μέρος για παραγωγές που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους. Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, η Νέα Υόρκη προσφέρει απίστευτη ευελιξία στους κινηματογραφιστές, από τον εμβληματικό ορίζοντα του Μανχάταν και τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης μέχρι τα βουνά, τις μικρές πόλεις και τα αγροτικά τοπία στα βόρεια της πόλης.

Για μια σειρά όπως το Tulsa King, η μετακίνηση αυτή από την Ατλάντα (όπου γίνονται μέχρι σήμερα τα γυρίσματα) θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα σε μια εντελώς νέα οπτική ταυτότητα, ενώ θα δώσει στον χαρακτήρα και την ιστορία του Dwight νέο και αρκετό χώρο να εξελιχθούν.

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«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα προσφέρουμε στους θαυμαστές ακόμα περισσότερα από αυτήν την απίστευτη σειρά, και που θα γυρίσουμε την επόμενη σεζόν του Tulsa King στη Νέα Υόρκη, όπου η ιστορία του Dwight Manfredi θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει στην Τζόρτζια, και παραμένει ένας σημαντικός τόπος για εμάς», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ντριου Μπράουν των Paramount Television Studios.



Δείτε το επίσημο τρέιλερ για την τέταρτη σεζόν:



{https://youtu.be/Qq8yAg8urfY?si=dQ5tqBkumVY7sQpK}