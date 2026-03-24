Το φετινό πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά, με τον αριθμό των εκδηλώσεων να αυξάνεται σε 95 που θα παρουσιαστούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τις προτάσεις που επιλέχθηκαν από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026», με θεματικό άξονα τον περίφημο στίχο από τον Δύσκολο του Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος-ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος).

Έχοντας εξελιχθεί δυναμικά σε μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, ο θεσμός του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για έβδομη συνεχόμενη χρονιά. Το φετινό πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά, με τον αριθμό των εκδηλώσεων να αυξάνεται από 75 σε 95, αναδεικνύοντας νέους αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη την επικράτεια και ενισχύοντας τη συμμετοχή περισσότερων τοπικών κοινωνιών.

Οι εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε τόπου και ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση. Παράλληλα, ο θεσμός αποτελεί σημείο συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών απασχόλησης για καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού.

Με σημείο εκκίνησης τον περίφημο στίχο από τον Δύσκολος του Μένανδρος «Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ» (Πόσο ωραίος-ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος), το φετινό πρόγραμμα καλεί τους καλλιτέχνες να αναμετρηθούν με το διαχρονικό ερώτημα του ανθρώπου και με την ανάγκη επιστροφής στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη σύγχρονη εποχή.

Κατά τη σύγκλιση των 3 συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα στις 09, 12, και 13 Μαρτίου 2026 για το πρόγραμμα του θεσμού του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026» η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, έκρινε τις υποβληθείσες προτάσεις, κατόπιν εισήγησης των υπεύθυνων μελών της, ανά τομέα τέχνης, βάσει των κριτηρίων πρόσκλησης ενδιαφέροντος και επέλεξε 98 παραγωγές συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 2.300.000 ευρώ.

Ανά κατηγορία χρηματοδότησης:

Στην κατηγορία των 15.000€ επελέγησαν 37 προτάσεις

Στην κατηγορία των 30.000€ επελέγησαν 58 προτάσεις

Επιλεχθείσες προτάσεις ανά τέχνη:

Θέατρο : 34

Μουσική : 23

Χορός: 14

Παραστάσεις/δράσεις για παιδικά και εφήβους: 13

Εικαστικά/Performance : 8

Μουσικό θέατρο: 3

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για το 2026 ήταν:

Γιώργος Κουμεντάκης – Πρόεδρος της Επιτροπής, Συνθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ

Δημήτρης Μαραγκόπουλος – Συνθέτης, Επικεφαλής του Κύκλου “Γέφυρες” του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου – Μουσική και Παραστατικές Τέχνες

Νατάσα Τριανταφύλλη – Σκηνοθέτις

Λίντα Καπετανέα – Χορεύτρια, Χορογράφος, Διευθύντρια της ΚΣΟΤ

Συραγώ Τσιάρα – Ιστορικός Τέχνης, Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης

Αναστασία Γκαδόλου – Γενική Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Εκ μέρους του ΥΠΠΟ, μετέχουν στην Ειδική Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Η καθ. Άννα Παναγιωταρέα, Δημοσιογράφος, Σύμβουλος της Υπουργού Πολιτισμού.

Η Δήμητρα Φίλιου, Αρχαιολόγος στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δείτε τις παραστάσεις που επιλέχτηκαν εδώ