Τα μουσεία που μπορούμε να επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο, μετά την παρέλαση για την 25η Μαρτίου.

Μετά την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, μπορείτε να συνεχίσετε τη βόλτα σας και να επισκεφτείτε τρία μουσεία της Αθήνας που θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Ένα από αυτά είναι το Μουσείο Ακρόπολης που θα ανοίξει τις πόρτες του χωρίς την καταβολή αντιτίμου, καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα στον Μάρτιο, που το Μουσείο Ακρόπολης έχει ελεύθερη είσοδο. Προηγήθηκε η 6η Μαρτίου, Ημέρα Μνημης Μελίνας Μερκούρη.

Την ημέρα της Εθνικής Επετείου το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 10:00 έως τις 16:00 με ελεύθερη είσοδο. Μεταξύ άλλων θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου «Έξοδος 1826-2026» που εγκαινιάστηκε πριν λίγες ημέρες και θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Δωρεάν θα είναι η είσοδος και στο Πολεμικό Μουσείο, όπου μεταξύ άλλων μπορείτε να δείτε από κοντά κειμήλια και μοναδικά έργα με τους ήρωες που σφράγισαν τον Αγώνα του 1821.