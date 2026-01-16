Στο 29ο Παζάρι Βιβλίου, συμμετέχουν 200 εκδότες από όλη την Ελλάδα προσφέροντας πάνω από 9.000 τίτλους βιβλίων.

Το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026 επιστρέφει στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, η Πλατεία Κλαυθμώνος φιλοξενεί το μεγαλύτερο και αρτιότερα οργανωμένο Παζάρι Βιβλίου της Αθήνας, σε μια σύγχρονη υπαίθρια και στεγασμένη εγκατάσταση.



Το Παζάρι Βιβλίου, ένας θεσμός που έχει αγαπηθεί εδώ και 28 χρόνια από το ευρύ κοινό, διαθέτει χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ!

Στο 29ο Παζάρι Βιβλίου, συμμετέχουν 200 εκδότες από όλη την Ελλάδα (μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων), προσφέροντας πάνω από 9.000 τίτλους βιβλίων.



Οι επισκέπτες του Παζαριού θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν βιβλία μέσα από μια πλούσια συλλογή τίτλων, που καλύπτει όλες τις θεματικές κατηγορίες και απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας.



Το 29ο Παζάρι Βιβλίου 2026, θα λειτουργεί καθημερινές, Σάββατα και Κυριακές από τις 09:00 το πρωί έως και τις 21:00 το βράδυ.

Διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.Ο.Ε.Β.), υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).