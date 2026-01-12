Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Ντον Τσιντλ ετοιμάζουν να συμπρωταγωνιστήσουν στο Ocean's 14.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέβηκε στη σκηνή στις Χρυσές Σφαίρες για να δώσει το τελευταίο βραβείο, την καλύτερης ταινίας.

Μίλησε τραγικά γαλλικά και αυτοσαρκάστηκε όπως ξέρει μόνο αυτός. Τότε στη σκηνή ανέβηκε ο Ντον Τσιντλ, συμπρωταγωνιστής του στο Ocean's 11, 12,13 και και στο πολυαναμενόμενο 14.

Όταν ο Κλούνεϊ τον ρώτησε τι κάνει στη σκηνή, ο υπέροχος Τσιντλ του είπε «απλά σε στηρίζω». Με ένα ύφος «για πες Τζορτζ τι νέα;» τον ρώτησε αν είδε την Τζούλια Ρόμπερτς (δεύτερη αναφορά για τις νέες πολυαναμενόμενες περιπέτειες του Ocean 14, για το οποίο η Ρόμπερτς είπε ότι έχει υπέροχο σενάριο) και στη συνέχεια οι δυο τους έδωσαν ρεσιτάλ γέλιου.

«Κέρδισες;» ρώτησε τον Κλούνεϊ ο Τσιντλ αναφερόμενος σε κάποιο βραβείο της βραδιάς. «Όλοι εδώ μέσα νικητές είμαστε, εξάλλου», απάντησε αμήχανα ο Κλούνεϊ συνεχίζοντας ότι έχει κερδίσει πολλές φορές στο παρελθόν. Τότε το βλέμμα του Τσινλτ έπεσε στον Τιμοτέ Σαλαμέ: Πόσο χρονών είσαι; τον ρώτησε, «29,30;» Τριάντα απάντησε εκείνος. «Την τελευταία φορά που κέρδισες βραβείο ήταν 3 ετών» είπε αστειευόμενος ο Τσιντλ στον Κλούνεϊ. «Έχει περάσει πολύ καιρός» είπε γελώντας.

{https://x.com/goldenglobes/status/2010587108847874440}