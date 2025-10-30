Όλες οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

H νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει με την τη Γιορτή του Σινεμά, σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Όλα τα σινεμά της χώρας και όλες οι προβολές θα έχουν ενιαίο εισιτήριο μόλις 2 ευρώ.



Στο πλαίσιο της Γιορτής του Σινεμά, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν και ορισμένες από τις νέες πρεμιέρες σε πολύ προσιτή τιμή όπως οι ταινίες: Μετανιώνοντας για Σένα, το ανατρεπτικό Σκοτώστε τον Τζόκεϊ, το ασπρόμαυρο Nouvelle Vague που μας μεταφέρει στο Παρίσι του '60, κ.ά.

Η Επέτειος (Anniversary)

Ένα κοινωνικό θρίλερ για μια πολύ δεμένη οικογένεια που διαλύεται καθώς ένα νέο κίνημα, η «Αλλαγή», τυλίγει τη χώρα.

Σε αυτό το συναρπαστικό θρίλερ, μια δεμένη οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη στην αναταραχή ενός αμφιλεγόμενου ανερχόμενου κινήματος γνωστού ως «Η Αλλαγή». Η Έλεν και ο Πολ (Νταϊάν Λέιν και Κάιλ Τσάντλερ) βλέπουν τις ζωές τους να καταρρέουν όταν η πρώην μαθήτρια της Έλεν, Λιζ (Φοίβη Ντάινβορ), επανεμφανίζεται και αρχίζει να βγαίνει με τον γιο τους (Ντίλαν Ο'Μπράιαν).

Καθώς η Λιζ γίνεται μέλος της οικογένειας Τέιλορ, οι εντάσεις αυξάνονται και η αφοσίωση δοκιμάζεται. Ο ρόλος της Λιζ στην «Αλλαγή» φέρνει στην επιφάνεια υποβόσκουσες συγκρούσεις, ξετυλίγοντας τον ιστό της οικογένειας, ακριβώς τη στιγμή που το ίδιο το έθνος βρίσκεται σε μια περίοδο ανησυχητικής και δύσκολης αβεβαιότητας.

{https://youtu.be/3ZHkomATN4s?si=O5jo_smcSQhAC8lo}

Μετανιώνονας για Σένα (Regretting You)

Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Colleen Hoover, η ταινία μάς συστήνει τη Morgan Grant (Allison Williams) και την κόρη της Clara (Mckenna Grace), οι οποίες καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, να επαναπροσδιορίσουν την αγάπη και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη.

Μία ταινία που αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης, αντοχής και αυτοανακάλυψης μετά από μια τραγωδία, με πρωταγωνιστές τους Dave Franco και Mason Thames, μαζί με τους Scott Eastwood και Willa Fitzgerald.

{https://youtu.be/gusMbCftw7c?si=wLYUGJzl8Ra4P6RM}

Σκοτώστε τον Τζόκεϊ (El Jockey)

Ένας νεαρός αλλά ήδη θρυλικός τζόκεϊ έχει πάρει την κάτω βόλτα: αλκοόλ, καταχρήσεις και ατυχήματα τον έχουν φέρει στα πρόθυρα της καταστροφής, αλλά και αντιμέτωπο με τους μαφιόζους χρηματοδότες του – ενώ μάλιστα η σύντροφός του, επίσης διάσημη τζόκεϊ, περιμένει το πρώτο τους παιδί.



Ένα σφοδρό ατύχημα θα τον ρίξει σε κώμα, όταν όμως ξυπνήσει τίποτα δεν θα είναι το ίδιο – και πρώτα απ’ όλα ο ίδιος, που σταδιακά μεταμορφώνεται σε γυναίκα.

{https://youtu.be/cCI2PUdWu9c?si=Ry-vrHIfBqVQfdIK}

Nouvelle Vague Trailer

Ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ μεταφέρεται στο Παρίσι της δεκαετίας του ‘60 και δημιουργεί το απόλυτο σινεφιλικό παραμύθι. Ερωτική επιστολή προς το γαλλικό νέο κύμα, νοσταλγία για πρόσωπα που άλλαξαν το σινεμά, αλλά κυρίως μια ταινία για την ανάγκη των νέων ανθρώπων να δημιουργούν αψηφώντας τους κανόνες.



{https://youtu.be/rrZJcBkT-rM?si=72AkP10smQxVvaRk}

Επιχείρηση Καμπούλ (13 Days, 13 Nights)

Καμπούλ, 15 Αυγούστου 2021. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αποσυρθούν από το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν εισβάλλουν στην πρωτεύουσα και καταλαμβάνουν την εξουσία, βυθίζοντας την πόλη στο χάος. Χιλιάδες Αφγανοί συρρέουν στο τελευταίο ασφαλές καταφύγιο: τη γαλλική πρεσβεία, όπου ο διοικητής Μοχάμεντ Μπίντα και η ελίτ ομάδα του εξασφαλίζουν την ασφάλεια.



Παγιδευμένος μέσα μαζί με εκατοντάδες πολίτες, ο Μπιντά, με τη βοήθεια της Εύας, μιας νεαρής Γαλλο-αφγανής, πρέπει να διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν για να οργανώσει ένα κονβόι σε μια τελευταία προσπάθεια διαφυγής. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο για να φτάσουν στο αεροδρόμιο και να ξεφύγουν από την κόλαση της Καμπούλ πριν να είναι πολύ αργά.

{https://youtu.be/MJnQzQ7qCec?si=YVmXPzULTO93bVKF}





Στο Νησί του Άμρουμ (Amrum)

Ο Φατίχ Ακίν, o αγαπημένος του ελληνικού κοινού που κατατάσσεται στους πλέον ενδιαφέροντες και καταξιωμένους εν ενεργεία ευρωπαίους σκηνοθέτες, επιστρέφει με μια αναπάντεχη ταινία σπάνιας ομορφιάς και ευαισθησίας.



Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ περνάει ήσυχα τις μέρες του με τη μητέρα του στο όμορφο, απομονωμένο νησί Άμρουμ, περιμένοντας την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο.

Όταν η μητέρα του εκφράσει την επιθυμία της για ορισμένα τρόφιμα που όμως σπανίζουν λόγω της έλλειψης προμηθειών, ο μικρός Νάνινγκ θα βαλθεί να τα εντοπίσει για να της τα δωρίσει. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής «αποστολής» του, θα βοηθήσει έναν ψαρά να πιάσει μια φώκια, θα κυνηγήσει κουνέλια, θα κάνει νέες γνωριμίες, και θα περάσει χρόνο με την οικογένεια του στενού του φίλου - αλλά, πάνω από όλα, θα ανακαλύψει περισσότερα απ’ ό,τι μπορούσε να φανταστεί για τους γύρω του, αλλά και την ίδια του την οικογένεια, σε μια περιπέτεια που θα του αλλάξει τη ζωή.

{https://youtu.be/tnmvXYxNUtQ?si=-_YEV5RjviXFC5g1}

Ο Φίλος μου ο Ταφίτι (Tafiti)

Ο Ταφίτι, μια νεαρή σουρικάτα, αρχικά απορρίπτει τη φιλία με τον Μπρίστλες, έναν αγριόχοιρο. Όταν τον παππού του τον δαγκώνει ένα φίδι, ο Ταφίτι ξεκινά να βρει το λουλούδι για την θεραπεία. Ο Μπρίστλες θέλει να αποδείξει ότι οι περιπέτειες είναι πάντα καλύτερες με φίλους

{https://youtu.be/cDdHJngAF7o?si=wOMk-yaaRI2LJofu}