Για μία ημέρα, όλα τα σινεμά της χώρας θα έχουν εισιτήριο 2 ευρώ.

Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, όλες οι κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας θα έχουν ενιαίο εισιτήριο μόλις 2 ευρώ, στο πλαίσιο της Γιορτής του Σινεμά.



H Γιορτή του Σινεμά, επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά και για μία ημέρα, δίνει τη δυνατότηα στους Έλληνες θεατές να παρακολουθήσουν την ταινία της αρεσκείας τους με ιδιαίτερα χαμηλό αντίτιμο και σε τιμή προσιτή για όλους.



Μικροί και μεγάλοι θεατές δεν έχουν παρά να επιλέξουν την ταινία που θέλουν από τη λίστα που θα δουν παρακάτω, την παρέα που προτιμούν, την αίθουσα που τους αρέσει, να πάρουν τα ποπ κορν τους και να δώσουν ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς. Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις ταινίες προβάλλονται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

{https://youtu.be/geRH-ZtGSLw?si=qKEGhc_iqvY6kmvp}

Οι ταινίες που συμμετέχουν στη Γιορτή του Σινεμά

Ένα Απλό Ατύχημα (It Was Just an Accident)

Επιχείρηση Καμπούλ (13 Days, 13 Nights)

Η Επέτειος (Anniversary)

Chainsaw Man – Η Ταινία: Reze Arc (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Κατοικίδια στο Express (Pets On A Train)

Mετά το Κυνήγι (After The Hunt)

Μετανιώνονας για Σένα (Regretting You)

Μια Μάχη Μετά την Άλλη (One Battle After Another)

Νεκρό Τηλέφωνο 2 (Black Phone 2)

Ο Φίλος μου ο Ταφίτι (Tafiti)

Σκοτώστε τον Τζόκεϊ (El Jockey)

Στα Βάθη του Χειμώνα (Dead of Winter)

Στο Νησί του Άμρουμ (Amrum)

Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value)

Τo 47 (El 47)

Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα (Tom & Jerry: Forbidden Compass)

Τύχη Βουνό (Good Fortune)

Χάιντι Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα (Heidi Rescue Of The Lynx)

After Dreaming

Cactus Pears

Dance of the Living

Diversion

Dracula

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία (Gabby's Dollhouse: The Movie)

Growing Down

Ηeaven's Gate

Internal Zero

Το Φιλί Της Γυναίκας Αράχνης (The Kiss Of The Spiderwoman)

Lost Land

Rains Over Babel

Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Τhe Baker's Wife

The Piano Accident

Τhey Are The Dogs

Valley Of Love

Δείτε περισσότερα εδώ