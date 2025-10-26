Στις 30 Οκτωβρίου, όλα τα σινεμά της χώρας θα έχουν ενιαίο εισιτήριο μόλις 2 ευρώ.

H Γιορτή του Σινεμά, επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά, στις 30 Οκτωβρίου 2025. Για μία ημέρα, όλα τα σινεμά της χώρας και όλες οι προβολές θα έχουν ενιαίο εισιτήριο μόλις 2 ευρώ.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, δίνει την ευκαιρία στους θεατές να απολαύσουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και την ταινία της αρεσκείας τους με τιμή προσιτή για όλους.

Μικροί και μεγάλοι θεατές δεν έχουν παρά να επιλέξουν την ταινία που θέλουν από τη λίστα που θα δουν παρακάτων, την παρέα που προτιμούν, την αίθουσα που τους αρέσει, να πάρουν τα ποπ κορν τους και να δώσουν ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς. Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις ταινίες προβάλλονται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.





Ποιες ταινίες μπορείτε να δείτε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Ένα Απλό Ατύχημα (It Was Just an Accident)



Ο Έγκμπαλ επιστρέφει σπίτι οδικώς με τη σύζυγό του και την κόρη του, όταν χτυπάει έναν σκύλο, σκοτώνοντας το καημένο το ζώο και καταστρέφοντας τον κινητήρα του. Ζητώντας βοήθεια στον δρόμο, περιπλανιέται σε μια αποθήκη. Εκεί, ένας εργάτης ονόματι Βαχίντ τον εντοπίζει, και είναι πιθανό να μη συναντιούνται για πρώτη φορά.

Η ζωή του Βαχίντ βρίσκεται σε χάος από την κολασμένη περίοδο που πέρασε στη φυλακή, λόγω των πράξεων ενός βασανιστή που αποκαλεί Πέγκλεγκ -και νομίζει ότι ο Έγκμπαλ είναι αυτός ο άνθρωπος. Ενώ η παρόρμησή του για εκδίκηση είναι αστραπιαία, η αμφιβολία σπέρνεται από τον αιχμάλωτό του, και ο Βαχίντ πρέπει να ζητήσει βοήθεια από άλλους συν-επιζώντες, συμπεριλαμβανομένης της Σίβα, μιας φωτογράφου γάμων, και μιας νύφης ονόματι Γκολρόκ -πλάι στον γαμπρό και τον παρορμητικό φίλο τους.

Αντιμέτωποι με τον άντρα που πιστεύουν ότι ήταν σαδιστής βασανιστής, η ομάδα αντιμετωπίζει ένα ηθικό δίλημμα. Τι άραγε πρέπει να κάνουν τώρα;



{https://youtu.be/1kiKfBzbEdc?si=G5U2ftlvSy6yv-ym}

Επιχείρηση Καμπούλ (13 Days, 13 Nights)



Καμπούλ, 15 Αυγούστου 2021. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αποσυρθούν από το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν εισβάλλουν στην πρωτεύουσα και καταλαμβάνουν την εξουσία, βυθίζοντας την πόλη στο χάος. Χιλιάδες Αφγανοί συρρέουν στο τελευταίο ασφαλές καταφύγιο: τη γαλλική πρεσβεία, όπου ο διοικητής Μοχάμεντ Μπίντα και η ελίτ ομάδα του εξασφαλίζουν την ασφάλεια.



Παγιδευμένος μέσα μαζί με εκατοντάδες πολίτες, ο Μπιντά, με τη βοήθεια της Εύας, μιας νεαρής Γαλλο-αφγανής, πρέπει να διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν για να οργανώσει ένα κονβόι σε μια τελευταία προσπάθεια διαφυγής. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο για να φτάσουν στο αεροδρόμιο και να ξεφύγουν από την κόλαση της Καμπούλ πριν να είναι πολύ αργά.



{https://youtu.be/MJnQzQ7qCec?si=-lvFUFXOxPTp9mGV}

Η Επέτειος (Anniversary)

Ένα κοινωνικό θρίλερ για μια πολύ δεμένη οικογένεια που διαλύεται καθώς ένα νέο κίνημα, η «Αλλαγή», τυλίγει τη χώρα.

Σε αυτό το συναρπαστικό θρίλερ, μια δεμένη οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη στην αναταραχή ενός αμφιλεγόμενου ανερχόμενου κινήματος γνωστού ως «Η Αλλαγή». Η Έλεν και ο Πολ (Νταϊάν Λέιν και Κάιλ Τσάντλερ) βλέπουν τις ζωές τους να καταρρέουν όταν η πρώην μαθήτρια της Έλεν, Λιζ (Φοίβη Ντάινβορ), επανεμφανίζεται και αρχίζει να βγαίνει με τον γιο τους (Ντίλαν Ο'Μπράιαν).

Καθώς η Λιζ γίνεται μέλος της οικογένειας Τέιλορ, οι εντάσεις αυξάνονται και η αφοσίωση δοκιμάζεται. Ο ρόλος της Λιζ στην «Αλλαγή» φέρνει στην επιφάνεια υποβόσκουσες συγκρούσεις, ξετυλίγοντας τον ιστό της οικογένειας, ακριβώς τη στιγμή που το ίδιο το έθνος βρίσκεται σε μια περίοδο ανησυχητικής και δύσκολης αβεβαιότητας.

{https://youtu.be/3ZHkomATN4s?si=1CNklgHffp2sfCBd}



Chainsaw Man – Η Ταινία: Reze Arc (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)



Για πρώτη φορά, ο Chainsaw Man κάνει την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη σε μια επική, γεμάτη δράση περιπέτεια βασισμένη στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά anime.

Ο Denji δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος που κληρονόμησε από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος -διάβολος του Denji, ο Pochita, που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία με τον Denji και του έσωσε τη ζωή. Αυτό ένωσε τους δύο, δημιουργώντας τον ασταμάτητο Chainsaw Man.

Τώρα, σε έναν βίαιο πόλεμο μεταξύ διαβόλων, κυνηγών και μυστικών εχθρών, μια μυστηριώδης κοπέλα ονόματι Reze έχει μπει στον κόσμο του και ο Denji αντιμετωπίζει την πιο θανάσιμη μάχη του μέχρι τώρα, αντλώντας δύναμη από την αγάπη σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση δεν γνωρίζει κανόνες.



Κατοικίδια στο Express (Pets On A Train)



Παγιδευμένη σε ένα τρένο που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, μια ομάδα κατοικίδιων ζώων πρέπει να ματαιώσει τα σχέδια του Χανς, ενός μοχθηρού ασβού που θέλει να πάρει εκδίκηση.



Mετά το Κυνήγι (After The Hunt)



H προικισμένη και απροκάλυπτα φιλόδοξη καθηγήτρια φιλοσοφίας Alma (Julia Roberts) αγωνίζεται με κάθε τρόπο για την αναγνώριση του έργου της. Όταν μία χαρισματική φοιτήτρια (Ayo Edebiri) κατηγορεί τον συνάδελφο και στενό φίλο της (Andrew Garfield) ζητώντας τη βοήθειά της, η Alma κινδυνεύει καθώς το βαθιά κρυμμένο παρελθόν της μπορεί να αποκαλυφθεί.

Ένα συγκλονιστικό ψυχολογικό δράμα από τον οραματιστή σκηνοθέτη Luca Guadagnino.



{https://youtu.be/YSpTyb5S-u0?si=vcmuqu5301Ctk-jx}



Μετανιώνονας για Σένα (Regretting You)



Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Colleen Hoover, η ταινία μάς συστήνει τη Morgan Grant (Allison Williams) και την κόρη της Clara (Mckenna Grace), οι οποίες καλούνται να εξερευνήσουν ό,τι απέμεινε μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα που αποκαλύπτει μια συγκλονιστική προδοσία και τις αναγκάζει να αντιμετωπίσουν βαθιά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, να επαναπροσδιορίσουν την αγάπη και να ανακαλύψουν εκ νέου η μία την άλλη.

Μία ταινία που αποτελεί μια ιστορία ενηλικίωσης, αντοχής και αυτοανακάλυψης μετά από μια τραγωδία, με πρωταγωνιστές τους Dave Franco και Mason Thames, μαζί με τους Scott Eastwood και Willa Fitzgerald.



{https://youtu.be/gusMbCftw7c?si=_rXCwasTkC5_NdqB}



Μια Μάχη Μετά την Άλλη (One Battle After Another)



Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο.



Η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν και Μπενίσιο ντελ Τόρο.

{https://youtu.be/LtdThfMVmo4?si=G5-GBn3ciQkB_84Q}

Νεκρό Τηλέφωνο 2 (Black Phone 2)



Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίθαν Χοκ επιστρέφει στον πιο σκοτεινό ρόλο της καριέρας του, καθώς ο Άρπαγας επιστρέφει από τον άλλο κόσμο για να εκδικηθεί τον Φιν (Μέισον Τέιμς), απειλώντας αυτή τη φορά τη μικρότερη αδελφή του, Γκουέν (Μάντλιν ΜακΓκρο).

Καθώς ο 17χρονος πια Φιν πασχίζει να ζήσει φυσιολογικά μετά την αιχμαλωσία του, η πεισματάρα 15χρονη Γκουέν ακούει στα όνειρα της το μαύρο τηλέφωνο να χτυπά και υποφέρει από εφιαλτικά οράματα με τρία αγόρια που καταδιώκονται σε μια κατασκήνωση.



Αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο και να δώσει ένα τέλος στην αγωνία τόσο τη δική της όσο και του αδελφού της, η Γκουέν πείθει τον Φιν να επισκεφθούν την κατασκήνωση κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας. Εκεί, αποκαλύπτει μια συνταρακτική σύνδεση ανάμεσα στον Άρπαγα και την οικογένεια της. Τα δύο αδέλφια πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν δολοφόνο που έχει επιστρέψει από τον άλλο κόσμο πιο ανελέητος και του οποίου η παρουσία του είναι ασύλληπτα σημαδιακή.

{https://youtu.be/ulusXBj5Ydk?si=apefH2EvencBg97L}

Ο Φίλος μου ο Ταφίτι (Tafiti)



Ο Ταφίτι, μια νεαρή σουρικάτα, αρχικά απορρίπτει τη φιλία με τον Μπρίστλες, έναν αγριόχοιρο. Όταν τον παππού του τον δαγκώνει ένα φίδι, ο Ταφίτι ξεκινά να βρει το λουλούδι για την θεραπεία. Ο Μπρίστλες θέλει να αποδείξει ότι οι περιπέτειες είναι πάντα καλύτερες με φίλους.



{https://youtu.be/cDdHJngAF7o?si=4bY11UEfJqlntk7L}



Σκοτώστε τον Τζόκεϊ (El Jockey)

Ένας νεαρός αλλά ήδη θρυλικός τζόκεϊ έχει πάρει την κάτω βόλτα: αλκοόλ, καταχρήσεις και ατυχήματα τον έχουν φέρει στα πρόθυρα της καταστροφής, αλλά και αντιμέτωπο με τους μαφιόζους χρηματοδότες του – ενώ μάλιστα η σύντροφός του, επίσης διάσημη τζόκεϊ, περιμένει το πρώτο τους παιδί.



Ένα σφοδρό ατύχημα θα τον ρίξει σε κώμα, όταν όμως ξυπνήσει τίποτα δεν θα είναι το ίδιο – και πρώτα απ’ όλα ο ίδιος, που σταδιακά μεταμορφώνεται σε γυναίκα.



{https://youtu.be/cCI2PUdWu9c?si=pEgN6ye8sLrW-1qM}



Στα Βάθη του Χειμώνα (Dead of Winter)



Μια γυναίκα, ταξιδεύοντας μόνη στη χιονισμένη βόρεια Μινεσότα, διακόπτει την απαγωγή ενός έφηβου κοριτσιού. Ώρες μακριά από την πλησιέστερη πόλη και χωρίς σήμα στο κινητό, συνειδητοποιεί πως είναι η μόνη του ελπίδα.



{https://youtu.be/5dRRMPfrR-4?si=L7I1P-CF4GepABu_}

Στο Νησί του Άμρουμ (Amrum)



Ο Φατίχ Ακίν, o αγαπημένος του ελληνικού κοινού που κατατάσσεται στους πλέον ενδιαφέροντες και καταξιωμένους εν ενεργεία ευρωπαίους σκηνοθέτες, επιστρέφει με μια αναπάντεχη ταινία σπάνιας ομορφιάς και ευαισθησίας.



Γερμανία, άνοιξη του 1945. Ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βαίνει προς το τέλος του, ο 12χρονος Νάνινγκ περνάει ήσυχα τις μέρες του με τη μητέρα του στο όμορφο, απομονωμένο νησί Άμρουμ, περιμένοντας την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο.

Όταν η μητέρα του εκφράσει την επιθυμία της για ορισμένα τρόφιμα που όμως σπανίζουν λόγω της έλλειψης προμηθειών, ο μικρός Νάνινγκ θα βαλθεί να τα εντοπίσει για να της τα δωρίσει. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής «αποστολής» του, θα βοηθήσει έναν ψαρά να πιάσει μια φώκια, θα κυνηγήσει κουνέλια, θα κάνει νέες γνωριμίες, και θα περάσει χρόνο με την οικογένεια του στενού του φίλου - αλλά, πάνω από όλα, θα ανακαλύψει περισσότερα απ’ ό,τι μπορούσε να φανταστεί για τους γύρω του, αλλά και την ίδια του την οικογένεια, σε μια περιπέτεια που θα του αλλάξει τη ζωή.



Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value)



Η νέα ταινία του Joachim Trier, με την Renate Reinsve στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης.

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

{https://youtu.be/dVekedBojuA?si=LTDCNkbnnrnIcDR1}



Τo 47 (El 47)

Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του Manolo Vital, ενός οδηγού λεωφορείου που βοήθησε στη δημιουργία της σύγχρονης Βαρκελώνης κατά τη διάρκεια της άνθησης της πόλης τη δεκαετία του 1970.

Όταν οι αρχές αρνήθηκαν να φέρουν τις δημόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή του, επικαλούμενες την κακή κατάσταση των δρόμων, ο Vital πήρε το τιμόνι του λεωφορείου της διαδρομής 47, για να τους αποδείξει πως έκαναν λάθος. Στην πορεία, η διαδρομή αυτή εξελίχθηκε σε μια μαζική γιορτή για την αξιοπρέπεια της εργατικής τάξης. Το Torre Baró πήρε το λεωφορείο του και ο Vital έγινε η ενσάρκωση του λαϊκού ήρωα.



Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα (Tom & Jerry: Forbidden Compass)



Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις.

Τύχη Βουνό (Good Fortune)



Ένας καλοπροαίρετος αλλά μάλλον ανίκανος άγγελος, ονόματι Γκάμπριελ (Κιάνου Ριβς) ανακατεύεται στις ζωές ενός εργαζόμενου σε μια περιστασιακή εργασία (Αζίζ Ανσάρι) και ενός πλούσιου επενδυτή (Σεθ Ρόγκεν).

Μια δυνατή κωμωδία στην οποία ο Keanu Reeves πρωταγωνιστεί σ’ έναν ρόλο που όλοι θέλουμε να τον δούμε, έναν άγγελο επί Γης!



{https://youtu.be/jJv7puFxZVk?si=BJVWXCnVcQy3lW6M}





Χάιντι Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα (Heidi Rescue Of The Lynx)

Η καλύτερη φίλη της παιδικής μας ηλικίας, η πολυαγαπημένη Χάιντι, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια γλυκύτατη ιστορία όλο περιπέτεια και… βουνό, για να την αγαπήσουν και οι νέες γενιές!



Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές.

Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι το ονομάζει Πέπερ και το περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά.



Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού.



{https://youtu.be/Qkr4luaqe4k?si=8n5nnAsLJi3T1UEL}

After Dreaming



Ένας ιχθυολόγος σκοτώνεται κατά λάθος από χωρικούς που τον περνούν για εχθρό. Η οικογένειά του ζητά από έναν στρατιώτη, τον Άτομ, να πάρει την κόρη του, Κλοντέτ, για ένα ταξίδι, ώστε να μην μάθει τον θάνατο του πατέρα της πριν την κηδεία.



Cactus Pears

Ινδική ταινία του 2024 που ακολουθεί μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε έναν νεαρό άνδρα από την πόλη, τον Anand, και έναν αγρότη, ενώ ο Anand πενθεί τον πατέρα του στην επαρχία.



Dance of the Living



Diversion



Dracula



Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα απαρνιέται τον Θεό και μετατρέπεται σε βρικόλακα. Αιώνες αργότερα, στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, βλέπει μια γυναίκα που μοιάζει με την αδικοχαμένη σύζυγό του και την καταδιώκει, σφραγίζοντας τη μοίρα του.



{https://youtu.be/Nc7hf9qJ310?si=-tTJ7KEz-FmhkjQe}



Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία (Gabby's Dollhouse: The Movie)



Η Γκάμπι ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες, η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά.



{https://youtu.be/ZEeEyVuwou4?si=NrsUzdOZPaI7BQhe}

Growing Down



Oυγγρική αστυνομική δραματική ταινία του 2025 σε σκηνοθεσία του Bálint Dániel Sós.



Ηeaven's Gate



Aμερικανική ταινία γουέστερν του 1980 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Michael Cimino, με πρωταγωνιστές τους Kris Kristofferson, Christopher Walken, John Hurt, Sam Waterston, Brad Dourif, Isabelle Huppert, Jeff Bridges και Joseph Cotten.



Internal Zero

Οι καθημερινές δοκιμασίες μιας νεαρής γυναίκας που αναζητά ένα αίσθημα ανήκειν σε μια κοινωνία αποξένωσης.



Το Φιλί Της Γυναίκας Αράχνης (The Kiss Of The Spiderwoman)



Ο Βαλεντίν και ο Μολίνα μοιράζονται το ίδιο κελί και δημιουργούν έναν απρόσμενο δεσμό, καθώς ο Μολίνα αφηγείται την πλοκή ενός μιούζικαλ με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του ντίβα την οποία υποδύεται η Τζένιφερ Λόπεζ.



{https://youtu.be/egDis8NeZPE?si=7SqkIPqDjVA5MqjL}



Lost Land



Rains Over Babel



Εμπνευσμένη από το Dante's Inferno, η ταινία επικεντρώνεται στη Βαβέλ, ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Κάλι της Κολομβίας, το οποίο είναι ένα οριακό καθαρτήριο μεταξύ ζωής και θανάτου.



Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Από την 20th Century Studios, η ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere« εξιστορεί τη δημιουργία του άλμπουμ »Nebraska" του Bruce Springsteen το 1982, όταν ήταν ένας νεαρός μουσικός και πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα φαντάσματα του παρελθόντος του. Ηχογραφημένο σε ένα μαγνητόφωνο 4 στροφών στην κρεβατοκάμαρα του Springsteen στο Νιού Τζέρσεϊ, το άλμπουμ σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη ζωή του και θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του - ένας ακατέργαστος ακουστικός δίσκος που κατοικείται από χαμένες ψυχές που αναζητούν έναν λόγο να πιστέψουν.

Με τον Jeremy Allen White στον ρόλο του the Boss.



{https://youtu.be/5j1XeQ5u_R4?si=exMSnBNkz295Ta3S}



Τhe Baker's Wife



Όταν η πανέμορφη νεαρή σύζυγός του Ζινέτ Λεκλέρ (η ανάπηρη femme fatale του Le Corbeau του Κλουζό) το σκάει με έναν νεαρό βοσκό, ο μεσήλικας Προβηγκιανός αρτοποιός Ραϊμού (ο Σεσάρ της Τριλογίας της Μασσαλίας του Πανιόλ) απεργεί, αρνούμενος να φτιάξει άλλο ψωμί μέχρι να επιστρέψει.



The Piano Accident

Μία σταρ του διαδικτύου, διάσημη για την ανάρτηση σοκαριστικού περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό με πιάνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός από τα βίντεό της. Απομονωμένη σε ένα ορεινό σαλέ με την προσωπική της βοηθό, η απομόνωσή της διακόπτεται από έναν δημοσιογράφο που αρχίζει να την εκβιάζει.



Τhey Are The Dogs



Valley Of Love



H ταινία την ιστορία δύο Γάλλων που ήταν ζευγάρι και απέκτησαν έναν γιο πριν από 31 χρόνια.



