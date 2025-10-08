Για μία ημέρα, όλα τα σινεμά της χώρας θα έχουν εισιτήριο 2 ευρώ.

H Γιορτή του Σινεμά, επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά, στις 30 Οκτωβρίου 2025. πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο μόλις 2 ευρώ.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς την ευκαιρία στους θεατές να απολαύσουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και την ταινία της αρεσκείας τους με σημαντικά με μειωμένη τιμή.



Μικροί και μεγάλοι θεατές δεν έχουν παρά να επιλέξουν την ταινία που θέλουν, την παρέα που προτιμούν, την αίθουσα που τους αρέσει, να πάρουν τα ποπ κορν τους και να δώσουν ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

{https://youtu.be/geRH-ZtGSLw?si=Jw3Eq65vu2SP4HgB}



Ορισμένες από τις ταινίες που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε με 2 ευρώ είναι οι: Dracula, Νεκρό Τηλέφωνο 2, Στα Βάθη του Χειμώνα, Μια Μάχη Μετά την Άλλη, Το Φιλί Της Γυναίκας Αράχνης, Το Κουκλόσπιτο Της Γκάμπι: Η Ταινία, Κατοικίδια Στο Express, κ.ά.