Ο Δώρος Δημοσθένους μιλάει στο Dnews λίγο πριν τον συναντήσουμε στο Puls του Σταυρού του Νότου.

Ο Δώρος Δημοσθένους βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της μουσικής του διαδρομής και έρχεται για δύο Παρασκευές (24 και 31/10) στον Σταυρό του Νότου Plus, για να παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά τον νέο κύκλο τραγουδιών με τίτλο «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά», σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, με μουσική και ενορχήστρωση δική του.



Είναι ένας δίσκος «που κουβαλάει ψυχή», λέει ο Δώρος Δημοσθένους στο Dnews, για αυτό και «οι παραστάσεις στον Σταυρό του Νότου Plus θα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή παρουσίαση δίσκου», θα είναι μια ουσιαστική συνάντηση με τραγούδια που λένε κάτι αληθινό.



{https://youtu.be/OMgaJ0Ef2xc?si=CfQCHnoXPw8AP_EW}

«Είχα φωνή την πήραν τα πουλιά». Ποια είναι τα συναισθήματα, οι εικόνες, οι σκέψεις που σας «γεννά» αυτός ο τίτλος;

Αυτός ο τίτλος γεννά εικόνες ελευθερίας, απελευθέρωσης αλλά και μιας γλυκιάς μελαγχολίας. Είναι σαν μια φωνή που δεν φυλακίζεται, ακόμα κι αν πάψει να ακούγεται, συνεχίζει να υπάρχει κάπου στον αέρα, ανάμεσα στα φύλλα, στα βλέμματα, στη σιωπή.

Μου θυμίζει πόσο εύθραυστο αλλά και ανθεκτικό είναι το ανθρώπινο βίωμα και πως, τελικά, ό,τι αληθινό έχουμε πει, δεν χάνεται, απλώς αλλάζει μορφή.

Δώστε μας, αν θέλετε, το στίγμα των καινούριων τραγουδιών, καθώς και των παραστάσεων στον Σταυρό του Νότου Plus.

Είναι λιτά, εσωτερικά, σχεδόν ψιθυριστά. Μαζί με την Ελένη Φωτάκη προσπαθήσαμε να φτιάξουμε έναν δίσκο που να κουβαλάει ψυχή, όχι εντυπωσιασμό. Μιλούν για τη μνήμη, την απώλεια, την αγάπη, τη σιωπή – με λόγο ουσιαστικό και μουσική που δεν φωνάζει αλλά μιλάει.

Οι παραστάσεις στον Σταυρό του Νότου Plus θα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή παρουσίαση δίσκου. Θα είναι μια μουσική αφήγηση που θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν – τραγούδια από τον Τσιτσάνη, τον Παπαιωάννου τον Σπανό, τον Πλέσσα, τον Λάγιο, τον Σαββόπουλο, μέχρι τα δικά μας με την Ελένη. Θέλω να φτιάξουμε ένα μουσικό τοπίο όπου κάθε τραγούδι να κουβαλά ιστορία και συναίσθημα.



{https://youtu.be/burEcDsIlHA?si=sYXwMadbSmfscwPI}



Ποια η σχέση μας με τις πέντε θεματικές του άλμπουμ;



Τον χρόνο:



Ο χρόνος για μένα έχει πάψει να είναι εχθρός. Με τα χρόνια τον αντιμετωπίζω σαν φίλο ή τουλάχιστον σαν κάτι που μου διδάσκει. Δεν μετρώ πια το «πότε» και το «πόσο», αλλά το «πώς». Η ωριμότητα μού έφερε μια άλλη σχέση με τον χρόνο πιο συνειδητή, πιο γαλήνια.



Την απώλεια:



Η απώλεια είναι κάτι που έχουμε όλοι μέσα μας. Την κουβαλάμε όχι μόνο σαν πληγή, αλλά και σαν τρόπο να καταλάβουμε την αγάπη. Τα τραγούδια μου μιλούν συχνά για όσα δεν ειπώθηκαν, για εκείνους που έφυγαν αλλά άφησαν ίχνη πίσω τους.



Την επιθυμία:



Η επιθυμία είναι η σπίθα της δημιουργίας. Δεν επιθυμώ πια πράγματα θορυβώδη. Επιθυμώ ουσιαστικές συναντήσεις, καθαρές στιγμές, ένα τραγούδι που να λέει κάτι αληθινό. Είναι το κίνητρο που με κάνει να συνεχίζω να γράφω και να τραγουδώ.



Τη μνήμη:



Η μνήμη είναι το υλικό των τραγουδιών μου. Μεγάλωσα σε μια γειτονιά με ιστορίες, με ήχους, με αντιθέσεις. Όλα αυτά με διαμόρφωσαν. Όταν τραγουδώ, επιστρέφω συχνά εκεί όχι με νοσταλγία μόνο, αλλά και με την ευθύνη να τιμήσω αυτό που με έπλασε.



Την ανάγκη επανασύνδεσης με το εσωτερικό βίωμα:



Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Αν δεν συνδεθείς με αυτό που κουβαλάς βαθιά μέσα σου, τότε ό,τι κι αν κάνεις, μένει στην επιφάνεια. Η μουσική, για μένα, είναι τρόπος να βρω αυτό το βίωμα ξανά και ξανά – και να το μοιραστώ.

Ποιο από τα πέντε αφήνει το μεγαλύτερο, το πιο βαθύ αποτύπωμα εντός σας και για ποιο λόγο;

Η μνήμη αφήνει το πιο βαθύ αποτύπωμα. Γιατί είναι το νήμα που ενώνει όλα τα υπόλοιπα. Είναι ο τρόπος που θυμόμαστε τον χρόνο, ζούμε την απώλεια, γεννάμε επιθυμίες και, τελικά, ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν· είναι εργαλείο ταυτότητας και αλήθειας.



{https://youtu.be/oM3KWN93P2w?si=eXNxTRQmlFSpPLND}



Ποια είναι τα επόμενα σχέδια που έχετε στα σκαριά, μετά τις δύο εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου;



Μετά τις παραστάσεις στον Σταυρό του Νότου Plus, έχω κάποιες συναυλίες σε Κύπρο, Παρίσι και Ελλάδα. Σκοπεύω να συνεχίσω την παρουσίαση του δίσκου και σε άλλους χώρους, με την ίδια λογική: κάθε εμφάνιση να είναι εμπειρία, όχι απλή συναυλία.



Παράλληλα, συνεχίζω να γράφω γιατί η μουσική, όπως έχω πει, δεν σταματά ποτέ. Πειραματίζομαι με νέες φόρμες, ίσως να υπάρξει και κάποια θεατρική σύμπραξη στο μέλλον. Δεν βιάζομαι, αφήνω το επόμενο να με συναντήσει.



Πληροφορίες

24 & 31 Οκτωβρίου

Σταυρός του Νότου Plus

Ώρα έναρξης: 22:00

Εισιτήρια: more.com